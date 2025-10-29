Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Valentin Vacherot dompte à nouveau Rinderknech et file en huitièmes à Paris

Par Benjamin Godart
Publié le 29 octobre 2025
2 minutes de lecture
Au terme d'un match d'une grande intensité physique, Vacherot l'emporte sur son cousin à Paris-Bercy © Capture d'écran - Tennis TV
Au terme d'un match d'une grande intensité physique, Vacherot l'emporte sur son cousin à Paris-Bercy © Capture d'écran - Tennis TV
Par Benjamin Godart
- 29 octobre 2025
2 minutes de lecture

Le phénomène monégasque de 26 ans continue d’écrire sa légende après un nouveau duel au sommet.

Ce mercredi après-midi, sur le court central de La Défense Arena, Valentin Vacherot a une nouvelle fois dominé son cousin français Arthur Rinderknech en trois sets acharnés (6-7, 6-3, 6-4), s’offrant ainsi une place en huitièmes de finale du prestigieux Rolex Paris Masters.

Deux semaines seulement après leur finale historique à Shanghai, remportée par le Monégasque, les deux cousins se retrouvaient pour une nouvelle « cousinade » très attendue. Dans une ambiance électrique mais respectueuse, les deux hommes ont offert un spectacle de haute volée aux spectateurs parisiens.

Phénoménal, Valentin Vacherot réalise l’impossible à Shanghai et écrit l’histoire de Monaco 

Un mental d’acier pour renverser la situation

Dans cette rivalité, Vacherot a su faire preuve de caractère après avoir concédé le premier set au tie-break (11 à 9), où Rinderknech avait repoussé trois balles de set. Le natif de Monaco, désormais 40e mondial après son sacre surprise en Chine, a démontré une fois de plus sa capacité à gérer les moments importants.

Faisant le break très tôt dans la deuxième manche, il a progressivement pris l’ascendant sur son cousin, confirmant son état de grâce actuel sur le circuit ATP. Cette victoire, acquise après près de trois heures de bataille, témoigne de sa nouvelle capacité mentale dans les longs rallyes.

Une autre surprise du même côté du tableau

Cette performance propulse Vacherot vers un huitième de finale de prestige face au Britannique Cameron Norrie, tombeur surprise du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Une nouvelle opportunité pour le représentant de la Principauté de briller sur la scène internationale et de poursuivre son incroyable ascension.

Porté par le plaisir de jouer et un enthousiasme de second souffle sur le circuit, le Monégasque incarne parfaitement cette génération montante du tennis qui porte fièrement les couleurs de la Principauté sur les plus grands courts de la planète.