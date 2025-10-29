Valentin Vacherot dompte à nouveau Rinderknech et file en huitièmes à Paris

Au terme d'un match d'une grande intensité physique, Vacherot l'emporte sur son cousin à Paris-Bercy © Capture d'écran - Tennis TV

Le phénomène monégasque de 26 ans continue d’écrire sa légende après un nouveau duel au sommet.

Ce mercredi après-midi, sur le court central de La Défense Arena, Valentin Vacherot a une nouvelle fois dominé son cousin français Arthur Rinderknech en trois sets acharnés (6-7, 6-3, 6-4), s’offrant ainsi une place en huitièmes de finale du prestigieux Rolex Paris Masters.

Deux semaines seulement après leur finale historique à Shanghai, remportée par le Monégasque, les deux cousins se retrouvaient pour une nouvelle « cousinade » très attendue. Dans une ambiance électrique mais respectueuse, les deux hommes ont offert un spectacle de haute volée aux spectateurs parisiens.

Un mental d’acier pour renverser la situation

Dans cette rivalité, Vacherot a su faire preuve de caractère après avoir concédé le premier set au tie-break (11 à 9), où Rinderknech avait repoussé trois balles de set. Le natif de Monaco, désormais 40e mondial après son sacre surprise en Chine, a démontré une fois de plus sa capacité à gérer les moments importants.

Faisant le break très tôt dans la deuxième manche, il a progressivement pris l’ascendant sur son cousin, confirmant son état de grâce actuel sur le circuit ATP. Cette victoire, acquise après près de trois heures de bataille, témoigne de sa nouvelle capacité mentale dans les longs rallyes.

Une autre surprise du même côté du tableau

Cette performance propulse Vacherot vers un huitième de finale de prestige face au Britannique Cameron Norrie, tombeur surprise du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Une nouvelle opportunité pour le représentant de la Principauté de briller sur la scène internationale et de poursuivre son incroyable ascension.

Porté par le plaisir de jouer et un enthousiasme de second souffle sur le circuit, le Monégasque incarne parfaitement cette génération montante du tennis qui porte fièrement les couleurs de la Principauté sur les plus grands courts de la planète.