Le Kids Tour de l’AS Monaco transforme Saorge en lieu de fête

Le club de la Principauté a donné rendez-vous à ses plus jeunes fans dans cette petite commune des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas manqué de répondre présent pour l’occasion.

Le temps d’un après-midi, la place Georges Clémenceau de Saorge s’est métamorphosée en un terrain de jeu géant aux couleurs du club Rouge et Blanc, vainqueur il y a deux jours de son match de Ligue des champions. Durant quatre heures ce mercredi 5 novembre, les jeunes participants ont découvert l’univers de l’ASM à travers différentes activités ludiques et sportives.

Bouba, la vraie star

Le dispositif mis en place comportait plusieurs stands d’animation. Les enfants ont pu mettre à l’épreuve leurs connaissances sur le club au cours d’un quiz interactif, s’affronter lors de tournois de baby-foot, et mesurer leur précision sur une cible de tir surdimensionnée. Personnage incontournable, la mascotte Bouba, présente à chaque étape du Kids Tour, a accompagné les jeunes durant la totalité de l’événement. Véritable animateur d’ambiance, il a aussi tenu à les encourager.

Cette huitième étape s’est déroulée devant une cinquantaine d’enfants issus de Saorge, village situé au cœur de la vallée de la Roya, et des communes aux alentours. Un chiffre en légère baisse par rapport à la précédente organisée à La Roquette-sur-Siagne, où plus d’une centaine de participants avaient pris part à la manifestation.

Les enfants peuvent exercer à l’exercice du tir dans la cible © AS Monaco

Le Kids Tour poursuivra sa route mercredi prochain. La neuvième étape aura lieu stade Pasteur de la ville du Luc, de 13h30 à 17h30. Cette initiative s’inscrit dans la politique de développement du club de la Principauté auprès des plus jeunes et permet de renforcer les liens entre l’ASM et les territoires de la région.