Le Prince Albert II et la Princesse Caroline inaugurent la Bookinerie

Le Souverain et la Princesse Caroline ont officialisé le mardi 11 novembre l’ouverture de cette nouvelle librairie installée dans les Jardins d’Apolline.

Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles et Jean-Charles Curau, secrétaire général de la Fondation Prince Pierre, figuraient également aux côtés de la Famille Princière pour cette inauguration. Cette visite vient consacrer le projet d’Arthur et Camille Laure, un couple qui a quitté Montpellier et leurs carrières scientifiques pour concrétiser leur rêve de librairie à Monaco. Titulaire d’un doctorat en sciences de la santé et spécialisé dans la recherche sur le cancer du poumon, Arthur travaillait dans la recherche tandis que son épouse Camille était ingénieur à l’INSERM dans le domaine des pathologies neurodégénératives. Le couple a mis quatre ans à concrétiser son projet après que Monaco ait manifesté le souhait d’implanter un commerce de ce type.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le Prince Albert II préface le nouveau livre de Daniel Boéri sur le climat

Un espace culturel ouvert à tous

Ouverte depuis le 27 août dernier, la Bookinerie se positionne comme un lieu de vie et de partage autour du livre. La librairie propose bien plus que l’achat d’ouvrages. Les visiteurs peuvent découvrir les nouveautés littéraires, partager leur passion pour la lecture autour d’une boisson et participer prochainement à des événements culturels et scientifiques. Arthur Laure, docteur en sciences de la santé, souhaite notamment organiser des rencontres de vulgarisation scientifique.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

L’établissement accueille le public du lundi au samedi avec des horaires adaptés : lundi de 14 heures à 19 heures, du mardi au vendredi de 10 heures à 19 heures, et le samedi de 10 heures à 16 heures. Installée sur la promenade Honoré II, la Bookinerie bénéficie de la proximité de la future médiathèque Caroline et ambitionne de contribuer au développement d’un véritable quartier culturel dans cette zone de la Principauté.