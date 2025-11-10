Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Le Prince Albert II préface le nouveau livre de Daniel Boéri sur le climat

Par Estelle Imbert
Publié le 10 novembre 2025
2 minutes de lecture
Daniel Boeri
Daniel Boéri, diplômé d'HEC avec une licence en sociologie et honoré par l'académie brésilienne de philosophie, a présidé la commission culture au conseil national © Daniel Boeri
Par Estelle Imbert
- 10 novembre 2025
2 minutes de lecture

L’ancien président de la commission culture du Conseil national publie un ouvrage sur l’urgence environnementale et propose des solutions concrètes face au réchauffement climatique.

Daniel Boéri livre un diagnostic alarmant dans « La planète a besoin de nous », paru le 23 octobre dernier. Les océans, essentiels à l’équilibre terrestre, subissent des pressions croissantes. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Le gaspillage, les plastiques et les polluants éternels continuent de dégrader les écosystèmes. Pour l’auteur, limiter le réchauffement climatique nécessite une approche globale touchant la production, la consommation, les politiques publiques et la réduction des inégalités.

Diplômé d’HEC Paris avec une licence en sociologie de la Sorbonne, Daniel Boéri a reçu le titre de docteur honoris causa de l’académie brésilienne de philosophie. Ses voyages l’ont confronté à la diversité culturelle et aux défis climatiques mondiaux. Ancien président de la commission culture au Conseil national, il a déjà publié plusieurs ouvrages sur le changement climatique et ses implications pour Monaco et la France.

À la COP30 de Belém, le Prince Albert II alerte sur les menaces pesant sur la science climatique

Daniel Boeri - Agit pour le futur de la planète
© Daniel BOERI – La planète a besoin de nous

Des solutions entre solidarité et technologies vertes

Malgré la gravité du constat, l’auteur maintient un message d’espoir. Les énergies renouvelables progressent et offrent des perspectives concrètes. Daniel Boéri plaide pour une transition juste et humaine, adaptée aux réalités de chacun. Son approche privilégie les solidarités nouvelles et l’innovation technologique au service de l’environnement. Le livre bénéficie d’une préface signée par le Prince Albert II. Daniel Boéri intervient bénévolement en conférences-débats de quarante-cinq minutes auprès du grand public, des écoles, des entreprises et des collectivités. Ces interventions visent à sensibiliser tous les acteurs conscients de l’enjeu planétaire et à encourager le passage à l’action collective.