Le Prince Albert II préface le nouveau livre de Daniel Boéri sur le climat

Daniel Boéri, diplômé d'HEC avec une licence en sociologie et honoré par l'académie brésilienne de philosophie, a présidé la commission culture au conseil national © Daniel Boeri

L’ancien président de la commission culture du Conseil national publie un ouvrage sur l’urgence environnementale et propose des solutions concrètes face au réchauffement climatique.

Daniel Boéri livre un diagnostic alarmant dans « La planète a besoin de nous », paru le 23 octobre dernier. Les océans, essentiels à l’équilibre terrestre, subissent des pressions croissantes. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Le gaspillage, les plastiques et les polluants éternels continuent de dégrader les écosystèmes. Pour l’auteur, limiter le réchauffement climatique nécessite une approche globale touchant la production, la consommation, les politiques publiques et la réduction des inégalités.

Diplômé d’HEC Paris avec une licence en sociologie de la Sorbonne, Daniel Boéri a reçu le titre de docteur honoris causa de l’académie brésilienne de philosophie. Ses voyages l’ont confronté à la diversité culturelle et aux défis climatiques mondiaux. Ancien président de la commission culture au Conseil national, il a déjà publié plusieurs ouvrages sur le changement climatique et ses implications pour Monaco et la France.

© Daniel BOERI – La planète a besoin de nous

Des solutions entre solidarité et technologies vertes

Malgré la gravité du constat, l’auteur maintient un message d’espoir. Les énergies renouvelables progressent et offrent des perspectives concrètes. Daniel Boéri plaide pour une transition juste et humaine, adaptée aux réalités de chacun. Son approche privilégie les solidarités nouvelles et l’innovation technologique au service de l’environnement. Le livre bénéficie d’une préface signée par le Prince Albert II. Daniel Boéri intervient bénévolement en conférences-débats de quarante-cinq minutes auprès du grand public, des écoles, des entreprises et des collectivités. Ces interventions visent à sensibiliser tous les acteurs conscients de l’enjeu planétaire et à encourager le passage à l’action collective.