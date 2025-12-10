Philippe Pastor inaugure son exposition « North Pole » à Milan et alerte sur la fonte des glaces polaires

L’artiste monégasque, Philippe Pastor, présente sa nouvelle exposition à Milan, dans un ancien hangar industriel situé près de la Fondazione Prada.

Philippe Pastor a choisi Milan pour présenter son exposition dans un cadre inhabituel. La galerie Robilant + Voena a notamment transformé un ancien hangar industriel de 2000 m2 situé près de la Fondazione Prada. L’artiste monégasque y expose dix tableaux monumentaux qui alertent à la fois sur la fonte des glaces et le réchauffement climatique

© Philippe Pastor studio

Cette exposition marque une nouvelle étape dans le parcours de Philippe Pastor. Après « Les Arbres brûlés », l’artiste explore cette fois la symbolique de la glace, du froid et des territoires polaires menacés.

« Chaque fois que Philippe Pastor débute une série de tableaux, il aborde une nouvelle urgence environnementale », explique Caroline Corbetta, curatrice de l’exposition. « Il nous rappelle constamment les problèmes que nous, humains, causons à notre planète. »

Un engagement de 35 ans pour l’environnement

Depuis plus de 35 ans, il fait de la nature et de la protection de l’environnement les fils conducteurs de sa carrière artistique : « Monaco c’est avant tout mon pays, mes racines, là où je suis né… Mais ma vie je me rends compte qu’elle ne peut être que dans la nature. Au milieu des forêts, du vent… J’ai besoin de ce contact avec la nature », déclare-t-il dans un communiqué.

© Philippe Pastor studio

Philippe Pastor : « Peindre, c’est l’engagement d’une vie »

Philippe Pastor crée des toiles de quatre mètres par quatre mètres. Il utilise des pigments naturels, parfois trouvés dans les montagnes de l’Atlas et intègre des éléments naturels comme des feuilles de chêne. « Ce qui brille n’est pas authentique », confie l’artiste. « Il y a toute une vie dans les tableaux, une philosophie qui se dégage. C’est ce qui m’intéresse. La peinture c’est une obsession… Il ne faut pas chercher à faire bien, mais comme on a besoin que ce soit fait. »