Le stade d’Henningsvær considéré comme le plus beau terrain de foot de la planète

Les équipes de TV Monaco se sont rendues à Henningsvær, dans les îles Lofoten en Norvège, pour un reportage sur ce terrain considéré comme le plus beau stade de foot de la planète.

Perdu entre mer et montagne au cœur du cercle polaire arctique, l’Henningsvær Stadion défie l’imagination. Ce rectangle de pelouse synthétique a été taillé à la dynamite dans la roche de l’île Hellandsøya, dans un archipel où vivent à peine 510 habitants. Pas de tribunes, pas de projecteurs initialement, juste un terrain plat qui contraste avec les fjords norvégiens et les montagnes environnantes.

Le village de pêcheurs s’étend sur plusieurs petites îles reliées par des ponts. Les 500 résidents s’y retrouvent toutes les saisons pour jouer au football dans un décor somptueux, entourés par l’odeur de la mer et les séchoirs à morue. Les ballons finissent régulièrement à l’eau, mais le cadre compense largement cet inconvénient.

Le phénomène du soleil de minuit permet de jouer jusqu’aux petites heures en été sous la lumière naturelle. Les enfants peuvent ainsi taper dans le ballon à deux heures du matin. À l’inverse, entre le 9 décembre et le 4 janvier, la nuit règne en permanence dans cette région située au nord du cercle polaire. Des projecteurs ont depuis été installés pour les mois d’obscurité.

Devenu une attraction touristique majeure, le site attire photographes et pilotes de drones du monde entier. L’UEFA l’a même inclus dans sa campagne #PlayAnywhere, recensant treize lieux uniques pour jouer au football.