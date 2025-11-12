Стадион «Хеннингсвер» считается самым красивым футбольным полем на планете

На этом стадионе – искусственное поле, нет ни сидений, ни трибун © Wikipedia

Съёмочная группа телеканала TV Monaco отправилась в Хеннингсвер на Лофотенских островах в Норвегии, чтобы сделать репортаж об этом поле, которое считается самым красивым футбольным стадионом на планете.

Затерянный между морем и горами в самом сердце Полярного круга, стадион «Хеннингсвер» бросает вызов воображению. Этот прямоугольник синтетического газона был вырезан динамитом из скалы острова Хелландсёйа, на архипелаге, где проживает всего 510 человек. Поначалу – никаких прожекторов, никаких трибун, просто ровное поле, контрастирующее с норвежскими фьордами и окружающими горами.

Рыбацкая деревня разбросана по нескольким небольшим островам, соединенным мостами. Каждый сезон здесь собираются 500 жителей, чтобы поиграть в футбол в роскошной обстановке, в окружении морского воздуха и сушилок для трески. Мячи регулярно улетают в море, но окружение с лихвой компенсирует этот недостаток.

Полярный день позволяет играть до раннего утра летом при естественном освещении. Дети гоняют мяч в два часа ночи. А в период с 9 декабря по 4 января в этом регионе, расположенном к северу от Полярного круга, царит круглосуточная ночь. В это время включаются прожекторы.

Став популярной туристической достопримечательностью, это место привлекает фотографов и пилотов дронов со всего мира. УЕФА даже включил его в свою кампанию #PlayAnywhere, перечислив тринадцать уникальных мест для игры в футбол.