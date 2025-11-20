Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Pour renforcer votre retraite à Monaco, cette astuce peut être très efficace

Par Stéphane Renaux
Publié le 20 novembre 2025
1 minute de lecture
Travailleurs français à Monaco
Plus un salarié cotise, plus sa retraite est élevée © Unsplash
Par Stéphane Renaux
- 20 novembre 2025
1 minute de lecture

C’est un sujet qui nous concerne tous. Après avoir travaillé, chaque employé perçoit une retraite. Pour pouvoir toucher celle à Monaco, certains éléments sont à prendre en considération.

Travailler 10 ans à Monaco permet-il de toucher une retraite en Principauté ? Cela dépend de la nationalité. Pour les Monégasques, les Français et les Italiens, au moins 13 mois à Monaco suffisent et 10 au total, en cumulant avec la France ou l’Italie. Par exemple, travailler un peu plus d’un an sur le territoire monégasque et quasiment une décennie sur le sol français vous garantira de toucher la retraite à Monaco.

Différence pour les autres pays

En revanche, concernant les autres nations, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore l’Espagne, la règle demeure celle des 10 années distinctes. Par ailleurs, cela ne vous assure pas à une retraite monégasque à taux plein. « Tout est séparé. L’expérience que vous avez eue en France va être payée par la retraite de base française et la retraite complémentaire française. L’activité que vous avez eue à Monaco sera payée par la retraite de base monégasque, la CAR (Caisse Autonome de Retraite, ndlr), et la retraite complémentaire, la CRMC (Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, ndlr) », comme l’explique un spécialiste.