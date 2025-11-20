Pour renforcer votre retraite à Monaco, cette astuce peut être très efficace

C’est un sujet qui nous concerne tous. Après avoir travaillé, chaque employé perçoit une retraite. Pour pouvoir toucher celle à Monaco, certains éléments sont à prendre en considération.

Travailler 10 ans à Monaco permet-il de toucher une retraite en Principauté ? Cela dépend de la nationalité. Pour les Monégasques, les Français et les Italiens, au moins 13 mois à Monaco suffisent et 10 au total, en cumulant avec la France ou l’Italie. Par exemple, travailler un peu plus d’un an sur le territoire monégasque et quasiment une décennie sur le sol français vous garantira de toucher la retraite à Monaco.

Différence pour les autres pays

En revanche, concernant les autres nations, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore l’Espagne, la règle demeure celle des 10 années distinctes. Par ailleurs, cela ne vous assure pas à une retraite monégasque à taux plein. « Tout est séparé. L’expérience que vous avez eue en France va être payée par la retraite de base française et la retraite complémentaire française. L’activité que vous avez eue à Monaco sera payée par la retraite de base monégasque, la CAR (Caisse Autonome de Retraite, ndlr), et la retraite complémentaire, la CRMC (Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire, ndlr) », comme l’explique un spécialiste.