Taylls, le réseau social audio monégasque qui donne de la voix

Le nouveau réseau social monégasque a réuni ses utilisateurs et partenaires lors d’une soirée récompensant ses créateurs audio à la Môme Monte-Carlo vendredi 14 novembre.

Trois semaines après son lancement officiel, Taylls marque déjà son territoire dans l’écosystème des réseaux sociaux. Le réseau social audio créé par Luna Moulinas, 25 ans, épaulée par son père Luc, a réuni le 14 novembre ses premiers utilisateurs au restaurant La Môme Monte-Carlo pour une soirée de gala célébrant cinq lauréats. L’événement, baptisé « Taylls Awards 2025 », consacrait les créateurs de contenus les plus engageants de cette plateforme qui ambitionne de révolutionner le partage audio.

Un constat qui a tout changé

Le projet est né d’un constat simple formulé par Luna Moulinas il y a deux ans. « Quand j’écoutais des podcasts de créateurs de contenu sur des plateformes comme Spotify ou Deezer, je ne pouvais ni liker, ni commenter, ni partager, ni republier, ni m’abonner à mes créateurs préférés », explique la fondatrice. « Il manque ce volet social. » Cette frustration a donné naissance à une application qui fusionne les fonctionnalités des plateformes d’écoute avec l’interaction propre aux réseaux sociaux traditionnels.

Taylls se distingue par son approche tout-en-un. Les utilisateurs peuvent s’enregistrer, monter leur contenu et le publier directement depuis leur téléphone, sans passer par un ordinateur ou des logiciels complexes. L’application propose deux formats : les « Taylls » classiques, sans limitation de durée, enrichis de visuels et de descriptions, et les « Short Taylls », messages vocaux instantanés de trois minutes maximum accessibles d’un simple appui sur le bouton central.

Cyril Chauvin a remis le prix récompensant la deuxième place à Lisalou, ayant témoigné sur l’anorexie mentale © DR

« On a voulu donner la place aux contenus audio qui se démocratisent de plus en plus », souligne Luna Moulinas. « Parler sans l’image, sans avoir peur d’être regardé ou jugé. » Cette dimension inclusive représente le cœur du projet, développé pendant deux ans en collaboration étroite avec son père et leur équipe. « Ce projet familial, cette authenticité et cette complicité entre une fille et son père m’ont réellement intéressé », témoigne Cyril Chauvin, avocat associé du cabinet Fidal Avocats qui a accompagné la structuration juridique de Taylls. « Je les accompagne depuis deux ans et ce n’est que le début. L’objectif est désormais de s’assurer que c’est un projet pérenne », nous confie-t-il après la remise d’un prix à Lisalou, l’une des lauréates de la soirée.

Le lancement dépasse les espérances. Micro en main, face aux convives attablés, Luc Moulinas s’exprime avec un enthousiasme et une fierté non-dissimulée pour sa fille : « On espérait 1000 téléchargements en trois semaines, on en a eu plus de 2000… et peut-être encore plus après ce soir. » Des chiffres encourageants pour une première version amenée à évoluer avec l’intégration prochaine de nouvelles fonctionnalités, notamment l’intelligence artificielle et des outils d’édition avancés.

Radio Monaco, partenaire de l’évènement a accueilli Pierre Frolla à son micro © DR L’influenceuse Emma Houlmière faisait partie des invités © DR Camille Gottlieb et Médy Anthony avec Charly Nestor, de Radio Monaco, qui était membre du jury des Taylls Awards © DR

Des testeurs locaux

Avant son déploiement public, Taylls a été testé en interne par l’équipe et les proches de Luna. « J’ai été aidée par mes amis qui ont testé l’application avec moi et qui m’ont fait des retours », précise la fondatrice. Pour les Taylls Awards, l’application a également collaboré avec des influenceurs locaux, Romain de Vivre Monaco et Sebastien Delanney. « On voulait vraiment travailler avec des personnes qui comprenaient l’essence de Taylls. C’était très important pour nous », insiste Luna Moulinas. Si aucun ambassadeur officiel n’a encore été nommé, l’équipe espère réunir des personnalités capables de représenter la marque sur le long terme et d’incarner sa philosophie d’échange et de partage.

Gagnante du premier prix, après avoir partagé sur le handicap de sa fille Jeanne, Solène a remporté un Iphone 17 et un chèque de 2500 euros qu’elle a immédiatement décidé d’utiliser pour une association. « Le prix va aller à l’association de Jeanne « À nos doux rêves » pour lui permettre d’avoir des équipements, soins et/ou thérapies non remboursés afin d’aider à son développement. Les fonds serviront également à aider d’autres enfants en situation de handicap », a-t-elle déclaré, émue. Cerise sur le gâteau : chacun des cinq finalistes est également reparti avec un exemplaire dédicacé du livre Abyss de Pierre Frolla, lui aussi présent à l’événement.

Solène et sa fille Jeanne ont remporté le premier prix du jury des Taylls Awards d’une valeur de 5000 euros © DR

Un ancrage monégasque assumé

Résidents monégasques, Luna et Luc Moulinas ont souhaité ancrer leur lancement dans la Principauté. « Être fiers de lancer un réseau social monégasque c’est pour nous un honneur », explique Luna qui avait déjà participé le 23 octobre à l’édition startup meeting organisé par la Jeune chambre économique monégasque à la Fnac Monaco. L’application, disponible sur iOS et Android, entame désormais sa phase de croissance avec l’ambition de faire du partage audio une pratique aussi naturelle que celle des photos et vidéos.