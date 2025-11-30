Un easyHotel à Monaco ? Sir Stelios en rêve

Le philanthrope et entrepreneur milliardaire, de passage à Nice après son don record aux Restos du Cœur, évoque la possibilité d’implanter son concept hôtelier économique dans la Principauté.

Une visite surprise au lendemain d’un geste généreux

Le mardi 11 novembre 2025, Sir Stelios Haji-Ioannou a fait escale à l’easyHotel de Nice, fraîchement rénové, au lendemain de sa donation exceptionnelle de 730 000 boîtes de conserve aux Restos du Cœur niçois. Accueilli par les équipes de l’établissement, le fondateur de la galaxie easy a parcouru les installations avec un œil attentif, découvrant les espaces communs, la salle de petit-déjeuner, la terrasse baignée de lumière et les chambres repeintes.

Sir Stelios avec l’équipe de l’easyHotel Nice © easy.com

« La plupart des clients qui arrivent dans cet easyHotel sont agréablement surpris par les équipements », confie-t-il. L’entrepreneur souligne notamment l’importance de la salle de petit-déjeuner, absente du concept original londonien mais « essentielle dans des destinations comme la France ».

Monaco, un rêve (presque) inaccessible

Interrogé sur l’ouverture d’un futur établissement, Sir Stelios n’hésite pas : « Pouvez-vous en ouvrir un à Monaco, s’il vous plaît ? » Mais le résident monégasque se montre pragmatique. « Je soupçonne que l’immobilier à Monaco soit trop cher pour le concept easyHotel », reconnaît-il, avant d’évoquer une alternative : « Peut-être dans les environs proches de Monaco, en France, où les prix sont similaires à ceux de Nice. »

Entre business et philanthropie

Cette visite s’inscrit dans la démarche singulière de l’homme d’affaires chypriote, qui reverse l’intégralité des profits d’easyGroup à sa fondation philanthropique. « Nous sommes fiers d’avoir donné 122 millions d’euros à des œuvres caritatives au cours des 15 dernières années », souligne-t-il. Une générosité qui rayonne désormais jusqu’aux Alpes-Maritimes, où plus de 22 000 personnes bénéficieront de sa récente donation.