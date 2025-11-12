Sir Stelios effectue un don exceptionnel aux Restos du Cœur de Nice
Le philanthrope et résident monégasque multiplie les gestes de solidarité envers les associations locales avec ce dernier don de repas pour les habitants des Alpes-Maritimes dans le besoin.
Le 11 novembre 2025, Sir Stelios Haji-Ioannou, dirigeant d’easyGroup et figure emblématique de l’entrepreneuriat monégasque, s’est rendu discrètement au centre des Restos du Cœur rue Dabray à Nice pour effectuer un don considérable de 730 000 boîtes de conserve de légumes de la marque Bonduelle prêtes à consommer sans nécessité de chauffage ni de réfrigération.
Un soutien face à l’urgence sociale
Une donation intervient dans un contexte de forte tension pour l’association caritative. Les Restos du Cœur des Alpes-Maritimes viennent en aide à plus de 22 000 personnes – dont près de 1600 familles sur l’antenne niçoise – un chiffre en hausse de 30% sur un an d’après les données communiquées par la fondation Sir Stelios .
Les denrées alimentaires seront distribuées dès maintenant et tout au long de l’année 2026 par la fondation dans les 38 centres répartis entre les Alpes-Maritimes et le Var. François Chantrait, responsable départemental des Restos du Cœur 06, a salué cette contribution exceptionnelle : « Ces boîtes représentent bien plus que de la nourriture, elles symbolisent l’espoir et nous rappellent que personne ne devrait se sentir seul dans notre société. »
Une philanthropie inscrite dans la durée
Installé à Monaco, le milliardaire chypriote de 58 ans consacre une part importante de sa fortune, estimée à 1,3 milliard de dollars par Forbes, à des actions caritatives via sa fondation établie sur le quai Antoine 1er. La Stelios Philanthropic Foundation opère notamment le programme « Food from the Heart », qui nourrit 200 000 personnes mensuellement en Grèce et à Chypre depuis 2013.
Chevalier de l’Ordre Saint-Charles depuis 2023, l’entrepreneur diversifie ses engagements en France, après avoir notamment financé la rénovation de la chapelle de la Madone à Menton en 2024 et plusieurs actions locales à Monaco dans le domaine médical et l’entrepreneuriat. Des initiatives s’insèrent dans sa démarche philanthropique de long terme, renforcée par son adhésion au mouvement « The Giving Pledge » de Bill Gates.