Сэр Стелиос делает исключительное пожертвование в Restos du Cœur Ниццы

Филантроп и резидент Монако умножает свои акты солидарности с местными ассоциациями, жертвуя на питание нуждающимся жителям Приморских Альп.

11 ноября 2025 года сэр Стелиос Хаджи-Иоанну, глава easyGroup и знаковая фигура монакского предпринимательства, тайно посетил центр Restos du Cœur на улице Дабре в Ницце, чтобы сделать крупное пожертвование в виде 730 000 банок овощей марки Bonduelle, готовых к употреблению без разогрева или охлаждения.

© Stelios Philanthropic Foundation

Поддержка в условиях чрезвычайной социальной ситуации

Пожертвование поступило в напряженный для благотворительной ассоциации момент. По данным, предоставленным Фондом сэра Стелиоса, ассоциация Les Restos du Cœur Приморских Альп оказывает помощь более чем 22 000 человек, в том числе почти 1 600 семьям в своём филиале в Ницце. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 30%.

Отныне и до 2026 года фонд будет распределять продукты питания в 38 центрах, расположенных между Приморскими Альпами и департаментом Вар. Франсуа Шантре, глава регионального отдела Restos du Cœur, высоко оценил этот исключительный вклад: «Эти банки олицетворяют нечто большее, чем просто еду; они символизируют надежду и напоминают нам, что никто не должен чувствовать себя одиноким в нашем обществе».

Устойчивая филантропия

Проживающий в Монако 58-летний кипрский миллиардер выделяет значительную часть своего состояния, которое Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов, на благотворительность через свой фонд, расположенный на набережной Антуана I. Благотворительный фонд Стелиоса, в частности, реализует программу «Еда от сердца», в рамках которой с 2013 года ежемесячно питание получают 200 000 человек в Греции и на Кипре.



Будучи кавалером ордена Святого Карла с 2023 года, предприниматель диверсифицирует свои акции во Франции, в частности, профинансировав реставрацию часовни Богоматери в Ментоне в 2024 году, а также ряд местных мероприятий в Монако в сфере медицины и предпринимательства. Эти инициативы являются частью его долгосрочной филантропической стратегии, подкрепленной приверженностью движению Билла Гейтса «The Giving Pledge».