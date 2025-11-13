L’incredibile donazione di Sir Stelios ai Restos du Cœur di Nizza

Il filantropo e residente monegasco moltiplica il suoi gesti solidali nei confronti delle associazioni locali con una recente donazione di pasti per i cittadini delle Alpi Marittime in difficoltà.

L’11 novembre 2025, Sir Stelios Haji-Ioannou, dirigente di easyGroup e figura emblematica dell’imprenditoria monegasca, si è recato con discrezione al centro dei Restos du Cœur in rue Dabray a Nizza per effettuare un’incredibile donazione di 730.000 lattine di verdure del marchio Bonduelle pronte da consumare senza necessità di essere riscaldate o refrigerate.

© Stelios Philanthropic Foundation

Un sostegno per far fronte all’emergenza sociale

La donazione arriva in un momento di forte tensione per l’associazione benefica. I Restos du Cœur delle Alpi Marittime aiutano più di 22.000 persone, di cui circa 1.600 famiglie nella sede di Nizza, con un aumento del 30% in un anno secondo i dati forniti dalla fondazione Sir Stelios.

La fondazione distribuirà da subito i generi alimentari e continuerà per tutto il 2026, dividendoli per i 38 centri delle Alpi Marittime e del Var. François Chantrait, responsabile dipartimentale dei Restos du Cœur 06, ha applaudito questo contributo eccezionale: “Queste lattine rappresentano molto più che del semplice cibo, simboleggiano la speranza e ci ricordano che nessuno dovrebbe sentirsi solo nella nostra società”.

Una filantropia a lungo termine

Residente a Monaco, il miliardario cipriota 58enne dedica una parte importante del suo patrimonio, stimato da Forbes in 1,3 miliardi di dollari, ad attività benefiche attraverso la sua fondazione con sede in Quai Antoine 1er. La Stelios Philanthropic Foundation gestisce in particolare il programma “Food from the Heart”, che dal 2013 sfama ogni mese 200.000 persone in Grecia e a Cipro.

Cavaliere dell’Ordine di San Carlo dal 2023, l’imprenditore diversifica i suoi impegni in Francia, dopo aver finanziato in particolare la ristrutturazione della cappella della Madonna a Mentone nel 2024 e diverse iniziative locali a Monaco nel campo medico e imprenditoriale. Queste iniziative si inseriscono nel suo approccio filantropico a lungo termine, rafforzato dalla sua adesione al movimento “The Giving Pledge” di Bill Gates.