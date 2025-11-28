Vrooom, la mascotte de l’Automobile Club de Monaco qui rugit aussi fort qu’un moteur

L’institution monégasque décide de miser sur un guépard pour incarner ses valeurs et créer un lien plus proche avec le public lors des courses automobiles qui rythment les circuits en Principauté une bonne partie de l’année.

Il y a un an, l’Automobile Club de Monaco (ACM) a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de communication en introduisant Vrooom, sa nouvelle mascotte officielle, qui a fait ses premiers rugissements lors du Grand Prix, dans les rues de la Principauté. Une initiative qui marque une volonté d’apporter une touche de modernisation et une envie de se rapprocher de ses spectateurs, notamment les plus jeunes.

Un félin aux couleurs locales

La mascotte Vrooom prend les traits d’un guépard, revêtu d’une combinaison rappelant celle des commissaires de piste de l’ACM. Le choix de cet animal n’est pas le fruit du hasard. En effet, considéré comme le mammifère terrestre le plus rapide au monde, capable d’atteindre en seulement quelques secondes la vitesse de 120 km/h, le guépard symbolise la rapidité et l’agilité, des qualités intrinsèquement liées au sport automobile.

Les couleurs de la Principauté ont été intégrées à la conception du personnage, créant ainsi une connexion directe avec Monaco. La tenue de Vrooom rend également hommage aux bénévoles et professionnels qui assurent le bon déroulement des épreuves sur le circuit, notamment les commissaires. Des acteurs parfois méconnus du grand public mais reconnaissables à leur combinaison orange et à la réputation reconnue dans le monde entier.

La mascotte Vrooom aux côtés d’un jeune commissaire de course © Automobile Club de Monaco

Une présence remarquée

L’Automobile Club de Monaco déploie sa mascotte lors de l’ensemble de ses événements. Vrooom se balade dans différents espaces, comme les fameuses fan zones, mais aussi le paddock où les écuries posent leurs quartiers, ou bien encore les tribunes regroupant des milliers de spectateurs. Sans oublier les cérémonies protocolaires de départ et de remise des trophées.

La présence de Vrooom vise à créer un lien fort avec le public. Les visiteurs peuvent notamment le retrouver à la MGP Live Fan Zone, installée sur la Place d’Armes, où se tiennent les différentes animations. L’objectif souhaité par l’institution monégasque consiste à rendre l’expérience spectateur inoubliable et offrir des moments de partage et de convivialité, toujours appréciés par les familles.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc et la mascotte Vrooom aux couleurs de la Principauté © Automobile Club de Monaco

L’ACM ne limite pas l’utilisation de Vrooom aux seuls événements sportifs. Une déclinaison en peluche miniature est disponible à la boutique officielle, permettant aux amateurs de prolonger leur expérience au-delà des courses. Cette méthode de merchandising a pour but de fidéliser et de créer une identité visuelle puissante, aisément reconnaissable du public.

Le succès au rendez-vous

La naissance de la mascotte Vrooom est le fruit d’une évolution dans la communication de l’Automobile Club de Monaco. Centrée historiquement sur l’excellence sportive et l’organisation d’épreuves de prestige au rayonnement planétaire, l’institution continue d’élargir son audience. Cette démarche s’inscrit dans une tendance observée chez de nombreuses organisations sportives internationales, qui utilisent des mascottes pour humaniser leur image et toucher un public plus large, notamment familial. Le personnage de Vrooom aspire à devenir un ambassadeur reconnaissable de l’Automobile Club de Monaco, au même titre que les iconiques virages du circuit monégasque ou encore de Bouba, la mascotte de l’AS Monaco.

Vrooom en compagnie du pilote australien de chez McLaren Oscar Piastri © Automobile Club de Monaco

Les premières apparitions publiques de la mascotte ont déjà permis d’évaluer l’accueil réservé par le public. Son succès s’avère indiscutable, grâce à sa capacité à créer une connexion avec l’ensemble de ceux qui croisent sa route, que ce soit les pilotes ou les enfants par exemple. Nul doute que dès 2026, avec le Rallye de Monte-Carlo puis le Rallye historique fin janvier, le Grand Prix historique fin avril, le E-Prix en mai puis le Grand Prix début juin, Vrooom va rugir de nouveau pour le grand bonheur de tous.