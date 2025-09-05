Découvrir Monaco
Brève

Formule 1 : le Grand Prix de Monaco est prolongé jusqu'en 2035

Par Monaco Tribune
Publié le 5 septembre 2025
2 minutes de lecture
Virage Formule 1 Fairmont Monaco
Le virage du Fairmont a la particularité d'être le plus lent du calendrier de Formule 1 © ACM
Par Monaco Tribune
- 5 septembre 2025
2 minutes de lecture

La Principauté renforce son statut de joyau du calendrier Formule 1 avec un nouveau contrat signé ce vendredi à Monza.

L’avenir du mythique Grand Prix de Monaco vient d’être sécurisé pour une décennie supplémentaire. Ce vendredi 5 septembre, en marge du Grand Prix d’Italie à Monza, Stefano Domenicali et Michel Boeri ont officialisé la prolongation du partenariat entre la Formule 1 et la Principauté. L’accord initial, qui courait jusqu’en 2031, bénéficie désormais d’une extension de quatre saisons.

Cette signature marque une étape décisive pour l’épreuve monégasque, qui célébrera bientôt son centenaire. Depuis sa création en 1929, la course automobile a forgé sa réputation sur un tracé urbain exigeant de 3,337 kilomètres, théâtre des exploits des plus grands champions.

Une tradition ancrée dans l’excellence

Le Prince Albert II a salué cette reconduction, soulignant l’attachement profond de Monaco à cette tradition sportive. Pour le dirigeant de l’Automobile Club de Monaco, Michel Boeri, cette prolongation témoigne de la confiance mutuelle et de l’engagement à maintenir l’exception monégasque dans le sport automobile mondial.

Du côté de la Formule 1, Stefano Domenicali a rappelé le caractère iconique de cette course, « adorée des pilotes et des fans » grâce à son atmosphère unique dans la Principauté.

Cap sur 2026

L’édition 2026, d’ores et déjà programmée du 4 au 7 juin, ouvrira la saison européenne du championnat. La billetterie devrait être mise en ligne le 22 septembre, permettant aux passionnés de réserver leur place pour assister à ce spectacle automobile d’exception.