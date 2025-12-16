Accessibilité : Monaco déploie une application pour repérer les places handicapés disponibles

Deux mois après Street Nav, la Principauté déploie un second outil numérique pour faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite.

Le Gouvernement Princier a présenté lundi 15 décembre l’application « Ma Place PMR ». Un outil qui permet aux détenteurs d’une carte de stationnement handicapé de repérer les places disponibles en surface avant même de prendre le volant. Actuellement, 64 des 73 emplacements répertoriés sur le territoire sont équipés de capteurs. Le déploiement complet est prévu courant 2026.

© DR Présentation officielle de l’application Ma Place PMR ce lundi 15 décembre © Stéphane Danna – Direction de la communication

Une collaboration public-privé

Le projet associe plusieurs services de l’État (le Département des Affaires Sociales et de la Santé, la Délégation Interministérielle de la Transition Numérique et la Direction de l’Aménagement Urbain) à des entreprises privées : Monaco Telecom, Tickitall et Urbiotica. L’Association Monégasque des Handicapés Moteurs a participé aux phases de test, conformément au principe « rien pour nous sans nous » défendu par la politique Handipact.

« MaPlacePMR s’inscrit pleinement dans la politique Handipact du Gouvernement Princier, action qui se veut volontaire, concertée, avec tous et pour tous », a déclaré Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre dans un communiqué.

Cette interface vient compléter Street Nav, lancée fin octobre, qui calcule des itinéraires adaptés selon le type de handicap de l’utilisateur. Ensemble, les deux outils couvrent désormais l’ensemble du parcours : planifier un trajet accessible, puis trouver une place de stationnement à l’arrivée.