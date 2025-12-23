Camille Gottlieb évoque la Princesse Grace dans une interview : « C’est important pour moi de lui rendre hommage »

La fille de la Princesse Stéphanie a accordé une interview exclusive où elle évoque sa grande mère la Princesse Grace © Frédéric Nébinger

Dans une interview accordée au magazine britannique Tatler, la fille de la Princesse Stéphanie évoque l’héritage de sa grand-mère, ses projets entrepreneuriaux et son attachement aux fêtes de Noël.

À quelques heures de son entrée au bras du Prince Albert II lors du Festival des Étoilés, Camille Gottlieb avait reçu le magazine Tatler dans une suite du Monte-Carlo Bay Hotel. Une rencontre décontractée durant laquelle la jeune femme de 26 ans s’est livrée sur des sujets personnels, de sa grand-mère la Princesse Grace à ses ambitions professionnelles.

Régulièrement comparée à la Princesse Grace, Camille Gottlieb accueille ces remarques avec humilité. Elle déclare au magazine que cette comparaison représente « un honneur » pour elle. Elle confie également ne pas avoir connu sa grand-mère, mais reconnaît que sa famille et les réseaux sociaux soulignent souvent cette ressemblance. Camille affirme vouloir rester elle-même et assume cet héritage avec fierté : « C’est tellement important pour moi de lui rendre hommage de toutes les manières possibles » et déclare que la Princesse Grace « avait une grâce et une élégance incroyables. »

Lors du Gala de la Croix-Rouge, elle avait rendu hommage à sa grand-mère en portant une robe Elisabetta Franchi inspirée d’une tenue du film « Fenêtre sur cour ».

Camille Gottlieb se confie sur sa jeunesse

Entrepreneuriat et engagement caritatif

Au-delà des mondanités, Camille Gottlieb évoque ses projets professionnels. Elle a récemment lancé CMC, une agence de communication, avec son meilleur ami Médy Anthony, rencontré en 2014 au Jimmy’z. Côté philanthropie, elle poursuit son engagement auprès de la Croix-Rouge monégasque et de Fight Aids Monaco, tout en développant sa propre association, Be Safe Monaco, dédiée à la prévention contre l’alcool au volant. « Quand on a quelque chose, il faut donner en retour », affirme-t-elle.

Quant aux fêtes de Noël chez la Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb promet une ambiance chaleureuse : téléphones interdits à table, pull de Noël kitsch et cuisine maternelle au rendez-vous.