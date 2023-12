Camille Gottlieb : « Ma mère a tout de suite décelé chez moi un petit faible pour aider les autres »

Il y a quelques jours, la jeune femme était l’invitée du Podcast de Monaco Info. Une heure de discussion où ont notamment été abordés les sujets de son engagement associatif, mais aussi de sa jeunesse.

« J’ai toujours vu ma mère donner pour les autres sans même recevoir en retour, elle nous a inculqué ces valeurs-là ». Le 15 novembre dernier, Camille Gottlieb, 25 ans, a livré une discussion franche et ouverte avec Geneviève Berti sur Monaco Info, sous le format du podcast. Sa relation avec son petit ami, la crise sanitaire, ses différents projets, sa perte de poids… Autant de sujets que la jeune femme aborde.

La seconde fille de la Princesse Stéphanie est notamment revenu sur sa jeunesse, parfois mouvementée. « Pauline et Louis sont très sensibles à beaucoup de sujets, mais ma mère a tout de suite décelé chez moi un petit faible pour aider les autres ». Camille Gottlieb est diagnostiquée TDAH, pour trouble déficit de l’attention avec hyperactivité et hypersensibilité. « Petite, je me sentais très différente, j’étais toujours dans mon coin, je dessinais beaucoup », développe la nièce du Prince Albert II, qui admet avoir toujours été « une pile électrique ».

À partir du moment où on fait de l’associatif, on le fait pour les autres et pas pour soi

Après avoir cité l’engagement de sa mère, avec laquelle elle a récemment rendu hommage aux victimes du Sida, Camille Gottlieb revient sur son propre parcours associatif. En 2017, elle co-fonde Be Safe en Principauté, qui vise à raccompagner les jeunes alcoolisés chez eux, l’été principalement, pour éviter tout accident de la route. Un investissement associatif qu’elle cumule aujourd’hui avec sa récente nomination au sein du conseil d’administration de La Croix-Rouge Monégasque, présidée par le Prince Albert II. « C’est un gros monument de l’associatif. Quand mon oncle m’a donné cette responsabilité, ça m’a énormément touchée qu’il me fasse confiance au point de me mettre dans un conseil d’administration à mon âge », témoigne la principale intéressée. « Je ne vais pas beaucoup en parler autour de moi ou me mettre en avant parce que, pour moi, à partir du moment où on fait de l’associatif, on le fait pour les autres et pas pour soi ».

« J’ai La Croix-Rouge, Be Safe et la SPA de Monaco (que Camille Gottlieb a récemment rejoint, ndlr), ce sont les trois choses qui rythment ma vie et je suis très très contente », conclut la jeune femme.

