Coupe de France : L’AS Monaco vient à bout de l’AJ Auxerre et lance son épopée

Victorieux d’Auxerre au terme d’un match intense, les Monégasques ont validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de France grâce à un doublé de Mika Biereth.

L’AS Monaco a lancé son parcours en Coupe de France avec une victoire méritée en terre bourguignonne. Pour le seul affrontement entre deux équipes de Ligue 1 lors de ces 32es de finale, les hommes de Sébastien Pocognoli ont su s’appuyer sur l’efficacité retrouvée de Mika Biereth, auteur d’un doublé. Malgré un penalty concédé en première période, les Monégasques ont tout fait pour ne pas regretter leurs nombreuses occasions et s’imposer (1-2).

Début de match encourageant

Soutenus par 500 supporters monégasques présents en parcage, les Rouge et Blanc ont immédiatement pris le contrôle des opérations. Dès la première minute, Mika Biereth titualrisé à la pointe de l’attaque aux côtés de Folarin Balogun, se met en évidence avec une tentative de lob qui passe de peu à côté. La domination Rouge et Blanche se confirmait avec des occasions franches pour Maghnes Akliouche (3e) et Folarin Balogun (5e).

À la 8e minute, l’ASM va logiquement ouvrir le score. Biereth place une tête qui lobe De Percin, après un centre millimétré d’Akliouche (0-1). Un but mérité pour des Monégasques entreprenants et bien en place, qui continuaient de pousser pour faire le break.

Un pénalty qui relance l’AJA

Maîtres du jeu durant la première demi-heure, les Monégasques n’étaient pas loin de doubler la mise lorsque Balogun a vu sa tête frôler la barre transversale (12e). Mais à force de ne pas concrétiser, Monaco s’exposait. Après un retour défensif de Aleksandr Golovin, l’arbitre accorde un penalty litigieux aux locaux. En l’absence de VAR lors des premiers tours de Coupe de France, impossible de revenir sur cette décision. Le capitaine Auxerrois Dioussé ne se fait pas prier et tire plein axe pour tromper Hradecky et égaliser (28e, 1-1).

Un coup d’arrêt brutal pour Monaco qui avait pourtant plusieurs fois eu l’occasion de faire le break, notamment par Akliouche (26e) qui a manqué son face à face avec De Percin. La fin de première période se compliquait encore avec la sortie sur civière de Takumi Minamino, contraint de céder sa place à Mamadou Coulibaly (32e). Plus hauts sur le terrain, les Auxerrois, déjà battus par l’AS Monaco en championnat en début de saison, se sont montrés plus entreprenants, mais sans parvenir à trouver la faille avant la mi-temps.

Le show Mamadou Coulibaly

La seconde période a démarré tambour battant avec un AJ Auxerre revigoré. Hradecký a sorti le grand jeu devant Oppegard (48e) avant que Matondo ne voie sa frappe frôler le cadre sur le rebond. Pendant une vingtaine de minutes, les Rouge et Blanc ont rencontré des difficultés pour poser le pied sur le ballon. C’est finalement Balogun qui va réveiller les siens avec une jolie frappe enveloppée forçant De Percin à une belle horizontale (67’, 1-1).

Comme souvent à l’AS Monaco, l’inspiration est venue par l’intermédiaire d’un joueur formé au club. Entré en jeu, Mamadou Coulibaly réalise un superbe slalom au cœur de la défense auxerroise avant de servir parfaitement Biereth. L’attaquant danois ne tremble pas et croise sa frappe pour s’offrir un doublé mérité (74e, 1-2).

Une fin de match haletante

Monaco aurait pu se mettre définitivement à l’abri. Balogun manquait l’immanquable après un service d’Akliouche (79e), tandis que Biereth était tout proche du triplé après une frappe puissante repoussée par De Percin (82e). Dans la foulée, Thilo Kehrer voyait sa tête s’écraser sur le poteau (83e).

Les Monégasques ont été solides en fin de match © AS Monaco

En face, l’AJA a tenté le tout pour le tout dans les dernières minutes. Hradecky est resté vigilant face aux ultimes assauts bourguignons (90e et 94e) et a évité aux Rouge et Blanc une dangereuse séance de pénaltys.

Mika Biereth : « La saison est difficile pour moi »

Auteur d’un doublé, Mika Biereth s’est montré lucide sur la performance de son équipe en zone mixte : « Nous aurions pu faire mieux sur certaines situations, le plus important est de se qualifier pour le tour suivant. » En difficulté depuis le début de saison, le danois a évoqué sa situation personnelle : « C’est une saison difficile pour moi jusqu’à présent, j’espère que ce match va servir de déclic, et que je pourrais jouer comme la saison dernière. »

Sébastien Pocognoli a lui clairement affiché les ambitions du club dans cette compétition : «On a l’ambition d’aller le plus loin possible. La Coupe de France peut être une opportunité d’aller chercher l’Europe, c’est le chemin le plus court pour y arriver. »

Une victoire qui permet à l’AS Monaco de clôturer l’année 2025 sur une note positive après la défaite en championnat face à Marseille. Le club princier disputera le 16ᵉ de finale de la Coupe de France le week-end du 9 au 11 janvier 2026 sur la pelouse de l’US Orléans, actuellement troisième de National 1. En championnat, les Monégasques recevront l’Olympique Lyonnais le 3 janvier à 17h, pour tenter de recoller au wagon de tête.