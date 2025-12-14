La Princesse Charlène reçoit le prix « Monaco Star » pour son combat en faveur de l’enfance

La Princesse Charlène a reçu cette distinction inédite lors du 20ᵉ Bal de Noël en reconnaissance de son engagement exceptionnel en faveur de l’enfance à travers sa Fondation.

Une soirée de gala sous le signe de la solidarité

Ce vendredi 12 décembre, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont participé au traditionnel Bal de Noël, organisé dans la somptueuse Salle Empire de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Événement caritatif emblématique de la Principauté, cette 20ᵉ édition, placée sous le Haut Patronage de S.A.S. la Princesse Charlène, a une nouvelle fois réuni de nombreux invités autour d’une cause essentielle : le soutien aux enfants.

La soirée a marqué le coup d’envoi officiel de la saison festive monégasque, dans une atmosphère alliant élégance et générosité. Une vente aux enchères orchestrée par Sotheby’s a rythmé la soirée, dont les bénéfices seront intégralement reversés à la Fondation Princesse Charlène de Monaco pour soutenir ses actions en faveur de la prévention de la noyade et de l’éducation des enfants à travers les valeurs du sport.

Une reconnaissance inédite pour un engagement sans faille

Moment fort de ce gala : la Princesse Charlène a reçu des mains de Sandrine Knoell, organisatrice de l’événement, le prix « Monaco Star », une distinction qui vient saluer son engagement au service de l’enfance à travers sa Fondation. Il s’agit de la toute première remise de ce prix par le Comité international d’action du Bal de Noël, appelé à honorer les personnalités œuvrant pour le bien-être des plus jeunes dans le monde.

Gareth Wittstock, au nom de la Fondation Princesse Charlène, a exprimé sa profonde gratitude : « Nous remercions chaleureusement tous les participants qui ont soutenu la Fondation et sa cause importante. Nous sommes profondément reconnaissants envers chacun d’entre vous. » Face à la hausse du nombre de morts par noyade, la Princesse Charlène continue son engagement : « Apprendre à nager devrait être un droit fondamental »

Un événement d’exception porté par des partenaires prestigieux

Cette 20ᵉ édition a bénéficié du soutien de partenaires prestigieux qui ont contribué à l’éclat de la soirée. La maison de parfums italienne Xerjoff, célébrant également son 20ᵉ anniversaire, a apporté une touche olfactive luxueuse avec ses fragrances signature. La joaillière Anna Hu a présenté l’une de ses créations les plus iconiques, la broche La Rose Gracieuse, ornée d’un diamant jaune fancy et de pierres précieuses exquises.

Une soirée placée sous le signe de la solidarité, de l’élégance et de l’engagement en faveur de la jeunesse, confirmant une fois encore le rôle essentiel de la Fondation Princesse Charlène dans la protection de l’enfance.