La Roca Team écrase Cholet et termine l’année en patron de Betclic Elite

La Roca Team a remporté la victoire 72 à 95 contre Cholet © AS Monaco Basket

Monaco a signé une victoire autoritaire à La Meilleraie, confirmant son statut de leader incontesté du championnat de France avant les fêtes de fin d’année.

À l’approche de Noël, les joueurs de Vassilis Spanoulis n’ont fait aucun cadeau à leurs adversaires un infligeant un sévère 72-95 ce mardi 23 décembre. Dès l’entame, Mike James et Nikola Mirotic ont fait parler la poudre derrière l’arc, contraignant Cholet à stopper le jeu alors que le score affichait déjà 6-17. L’intérieur espagnol, auteur de 13 points dans le seul premier quart-temps, s’est montré intenable. À la fin des dix premières minutes, l’écart atteignait 21 points (14-35).

Une maîtrise totale jusqu’au buzzer

Le deuxième quart-temps a confirmé la domination monégasque. Nemanja Nedovic, de retour après une blessure, a apporté sa contribution tandis que Yoan Makoundou s’illustrait par deux contres spectaculaires. À la pause, Monaco menait de 24 longueurs (34-58).

© AS Monaco Basket

En seconde période, la Roca Team a géré son avance avec intelligence. Meilleur marqueur du match avec 18 points, Elie Okobo – déjà très en jambes contre Nanterre – a ponctué le troisième quart-temps d’un tir primé au buzzer. Le dernier acte a permis à l’ensemble du groupe de s’exprimer, jusqu’au dunk autoritaire de Kevarrius Hayes en fin de rencontre.

Cap sur le Real Madrid

Cette dixième victoire en Betclic Elite permet à Monaco de conserver son trône et de valider sa qualification pour la Leaders Cup. Le club du Rocher reste par ailleurs invaincu en déplacement cette saison.

Les hommes de la Roca Team n’auront guère le temps de savourer : ils retrouveront le parquet de Gaston-Médecin vendredi 26 décembre à 19h30 pour un choc européen face au Real Madrid.