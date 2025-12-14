La Tournée de Noël du Prince Albert II et de la Princesse Charlène émerveille petits et grands

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène répandent la magie de Noël auprès des bénéficiaires de la Croix-Rouge © Michaël Alesi / Palais Princier

Le Couple Princier a consacré toute la matinée de ce vendredi 12 décembre à la rencontre des bénéficiaires de la Croix-Rouge dans une ambiance chaleureuse et festive.

Une matinée dédiée à la solidarité

À moins de deux semaines des fêtes, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont lancé la traditionnelle « Tournée de Noël » des établissements de la Croix-Rouge monégasque (CRM). Respectivement Président et Vice-Présidente de l’organisme, le Couple Princier poursuit ainsi son engagement solidaire en cette période de l’Avent, après avoir inauguré le Village de Noël sur le Port le 5 décembre et dévoilé leur carte de vœux familiale le 7 décembre.

© Michaël Alesi / Palais Princier

Des moments magiques avec les plus jeunes

À la Crèche-Garderie Rosine Sanmori, les tout-petits avaient préparé un adorable spectacle pour accueillir le Prince et la Princesse, avant la très attendue remise des cadeaux de Noël qui a émerveillé les enfants. La matinée s’est poursuivie au Foyer Princesse Charlène, où Leurs Altesses Sérénissimes ont distribué des présents et partagé un moment privilégié avec les enfants et les jeunes, entourés des équipes du Foyer et des représentants de la CRM.

Un beau geste intergénérationnel au Yacht Club

La tournée s’est achevée au Yacht Club de Monaco avec les aînés soutenus par le Service Social de la CRM. Après une magnifique prestation de l’Académie de Danse Princesse Grace, le Couple Princier a offert à une cinquantaine de bénéficiaires de gourmands coffrets de Noël. Un moment particulièrement émouvant a marqué cette rencontre : les enfants de la Garderie Rosine Sanmori avaient confectionné une boule de Noël recyclée, spécialement décorée pour être offerte aux seniors, symbolisant ainsi le lien entre les générations.

Cette Tournée de Noël témoigne une nouvelle fois de l’engagement humanitaire du Couple Princier auprès des plus fragiles en Principauté.