Le Prince Albert II remet les World Athletics Awards 2025 : Duplantis et McLaughlin-Levrone sacrés à Monaco

Le Prince Albert II a remis les trophées des World Athletics Awards © Direction de la Communication - Edward Wright

La Principauté a accueilli dimanche soir la cérémonie des World Athletics Awards, où le Souverain a célébré les deux meilleurs athlètes mondiaux de l’année.

Monaco a une nouvelle fois servi d’écrin prestigieux à l’athlétisme mondial. Ce dimanche 30 novembre, la cérémonie annuelle de World Athletics a réuni les plus grands noms de la discipline pour célébrer les performances exceptionnelles de la saison 2025.

Le Suédois Mondo Duplantis et l’Américaine Sydney McLaughlin-Levrone ont été désignés athlètes de l’année. Le perchiste de 26 ans, invaincu lors de ses 16 compétitions cette saison, a notamment établi quatre records du monde successifs, culminant à 6,30 m lors des Championnats du monde de Tokyo. « Tout le stade, y compris les autres athlètes sur la piste, s’arrêtaient dès qu’il se saisissait de la perche. Puis plus un mot, jusqu’à l’explosion de joie quand la barre est restée en place sur son troisième essai, confie Corentin Languepin, un azuréen qui a assisté à l’exploit d’Armand Duplantis de ses propres yeux depuis les tribunes tokyoïtes début septembre. C’était une scène de liesse générale, comme j’en ai rarement vécu dans un stade. Il mérite amplement ce titre de sportif de l’année. »

L’américaine Sydney McLaughlin-Levrone s’est quant à elle imposée sur 400 m avec un chrono de 47,78 secondes, nouveau record nord-américain.

Edmund Serem (gauche) et Zhang Jiale (droite) Armand Duplantis et Nicola Olyslagers (à droite) Sabastian Sawe et Maria Pérez Le Prince Albert II et Sebastian Coe © Direction de la Communication – Edward Wright

Le Souverain monégasque a joué un rôle central dans cette soirée de gala en remettant personnellement le trophée d’athlète féminine de l’année à Sydney McLaughlin-Levrone. Sebastian Coe, président de World Athletics, a pour sa part décerné la récompense masculine à Mondo Duplantis.

Les étoiles montantes également récompensées

La relève mondiale n’a pas été oubliée. Le Kényan Edmund Serem, 17 ans, médaillé de bronze sur 3 000 m steeple à Tokyo, et la Chinoise Zhang Jiale, 19 ans, détentrice du record du monde junior du lancer de marteau, ont reçu les distinctions de « Rising Stars ».

L’Australien Bruce McAvaney, commentateur sportif emblématique, a été honoré du President’s Award pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de l’athlétisme à travers le monde.