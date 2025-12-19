Martinez Cannes : l’hiver enchanté sur la Croisette

Quand le soleil d’hiver transforme un palace cannois en oasis méditerranéenne, où chaque instant devient un art de vivre.

La Riviera en décembre : un été qui ne finit jamais

Oubliez vos idées reçues sur l’hiver méditerranéen. Un après-midi de décembre à la Plage du Martinez, et vous comprendrez pourquoi la French Riviera mérite son nom toute l’année. Lunettes de soleil vissées sur le nez, crème solaire indispensable, veste abandonnée sur le dossier de notre chaise – celle portant le nom de « Robert De Niro » –, nous déjeunons face à la Méditerranée scintillante. La chaleur est telle qu’on recherche l’ombre, preuve vivante que l’été cannois ne prend jamais vraiment de vacances.

La Plage du Martinez Jean Imbert © Boby

Et c’est justement l’une des signatures du Martinez : maintenir sa plage ouverte en hiver, offrant aux initiés ce privilège rare de déjeuner les pieds presque dans le sable quand ailleurs on sort les doudounes.

La plage : quand la simplicité cache des chefs-d’œuvre

Sur la carte, les intitulés sont d’une simplicité trompeuse. « Chou-fleur braisé, sauce aux herbes » – comment deviner qu’un légume si humble peut être sublimé à ce point ? Chaque bouchée révèle des couches de saveurs : la douceur caramélisée du chou-fleur rencontre une sauce herbacée d’une finesse remarquable, où l’on devine le persil, l’estragon, peut-être une pointe de ciboulette, le tout orchestré avec la précision du chef Jean Imbert qui transforme le quotidien en extraordinaire.

Les entrées racontent cette même histoire d’élégance discrète. Mais ce sont les desserts qui posent le point d’orgue parfait : légers, aériens, ils laissent cette sensation rare d’être comblé sans être alourdi. Une mémoire gustative qui persiste longtemps après avoir quitté la table.

Un conte de Noël grandeur nature

Avant même de franchir le seuil, l’enchantement opère. Un ours illuminé, majestueux, s’élève jusqu’au toit du porche d’entrée. Cette sentinelle lumineuse annonce la couleur : ici, l’esprit des fêtes se vit en grand. À l’intérieur, la magie se poursuit avec une décoration féerique qui transforme le palace en conte de Noël pour adultes raffinés.

L’esprit des fêtes se vit en grand © Boby

Notre chambre offre une vue imprenable sur la Croisette, et observer le ballet solaire devient une méditation en soi. Le matin, le soleil se lève dans une symphonie de roses et d’ors sur la Méditerranée. Le soir, il disparaît lentement derrière le Massif de l’Estérel, embrasant le ciel de pourpre et d’orange. Entre ces deux moments, la lumière joue avec les vagues, créant un spectacle changeant qui rend le simple fait de regarder par la fenêtre en un luxe incomparable.

© Martinez Cannes

L’oasis cachée : le secret le mieux gardé de la Croisette

Invisible depuis le boulevard, le Martinez dissimule un trésor : son Oasis. Après l’agitation du shopping et de la vie cannoise, on découvre ce havre de verdure où le temps suspend son cours. Le parcours bien-être s’orchestre naturellement : session dans la salle de sport vitrée offrant une vue apaisante sur la végétation luxuriante, puis plongeon dans la piscine extérieure chauffée – le contraste entre l’air frais et l’eau chaude procure une sensation grisante –, et enfin, le spa.

L’Oasis Martinez © Nicolas Grosmond

L’Oasis Spa par Carita propose des soins sur-mesure. Nous avons opté pour le soin du visage Or Manuel (offre spéciale de décembre : 190€ au lieu de 215€), une attention bienvenue après notre déjeuner ensoleillé où nous avions… oublié notre crème solaire. Soixante minutes de pure régénération où la peau retrouve son éclat sous les mains expertes de l’esthéticienne. Le soin s’adapte parfaitement aux besoins spécifiques de chaque peau, combinant techniques manuelles et produits de luxe.

Le Martinez Bar : quand la nuit s’éveille

À 21h, l’ambiance du bar est encore feutrée. Nous commençons par des cocktails sans alcool – le personnel s’adapte avec grâce à toutes les demandes – accompagnés d’assiettes végétariennes aussi belles que savoureuses. Puis, à 22h précises, le DJ entre en scène et la magie opère.

Le Martinez Bar © Boby

Delphine, la responsable du bar, incarne cette hospitalité chaleureuse qui fait toute la différence. On sent immédiatement qu’elle aime profondément ce qu’elle fait. Avec les habitués, elle partage la complicité des vieilles amitiés ; avec les nouveaux venus, elle crée instantanément ce même lien chaleureux. Lorsque le bar s’anime au rythme des morceaux du DJ, on la voit se déplacer parmi les clients avec une grâce chorégraphiée, servant les tables sur fond de musique, brouillant joyeusement la frontière entre service et spectacle dans une ambiance conviviale et élégante.

Le Sunday Roast : réinventer le dimanche en famille

Tandis que les brunchs se multiplient à Cannes, le Martinez a choisi de se distinguer avec une tradition revisitée : le Sunday Roast. Chaque dimanche au restaurant Le Sud, de 12h à 15h, c’est le temps retrouvé des repas de famille autour d’une viande lentement rôtie.

Le dimanche de notre visite, le menu célébrait les saveurs méditerranéennes : ceviche de daurade royale au yuzu et citronnelle pour commencer, puis le plat vedette – canette aux olives et pistaches, accompagnée de légumes d’automne. Pour conclure, une tarte aux fruits de la passion et sa marmelade de mangue aux épices douces.

Le Sunday Roast au restaurant Le Sud © Boby

Formule à 39€ le plat ou 65€ en menu complet (entrée, plat, dessert, eau minérale et boisson chaude). Les propositions changent chaque semaine, alternant entre cochon de lait farci aux pruneaux, poitrine de veau farcie à la niçoise, gigot d’agneau à l’ail et citron confit, ou la fameuse canette. Une tradition britannique magnifiquement réinterprétée avec les produits du soleil.

Les fêtes au Martinez : un programme d’exception

Le Martinez dévoile son programme festif complet pour cette fin d’année, transformant le palace en théâtre de célébrations inoubliables.

Le 24 décembre, la Palme d’Or propose son Réveillon de Noël (320€) avec un menu raffiné dans l’écrin étoilé du restaurant gastronomique, tandis que le 25 décembre, Le Sud accueille familles et gourmets pour son Brunch de Noël (180€) ou vous pouvez savourer les menus découverte et dégustation à la Palme d’Or.

Le 31 décembre, le choix est royal : dîner gastronomique à La Palme d’Or (650€) avec musiciens, expérience conviviale au Sud (390€), ambiance yacht chic à la Plage du Martinez (390€), ou cocktail dînatoire au Martinez Bar (150€) suivi d’une soirée DJ Set (entrée 80€ à partir de 22h30, réservée aux majeurs).

Le 1er janvier, le Brunch du Nouvel An au Sud (220€) permet de commencer l’année dans la douceur méditerranéenne, accompagné par un pianiste.

Pour prolonger la magie, le Martinez propose ses créations pâtissières signatures : la Bûche « Estela » (95€ pour 6 personnes) aux saveurs pamplemousse-yaourt-romarin, et dès le 26 décembre, la Galette des Rois (60€) à la châtaigne et mandarine corse. Livraison offerte en Méhari électrique les 23 et 24 décembre.

Informations pratiques

Hôtel Martinez – 73 La Croisette, 06400 Cannes

Tél. : +33 (0)4 93 90 12 34

Réservations et informations : Hôtel Martinez

Sunday Roast proposé du 19 octobre au 10 mai 2026