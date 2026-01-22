Arlette Lima revient à Monaco avec une exposition audacieuse et ludique

Après une absence de trois ans, l’artiste contemporaine Arlette Lima revient à Monaco avec une nouvelle exposition visible jusqu’au 31 janvier, marquant une étape importante dans l’évolution de son parcours artistique.

« Je suis heureuse d’être invitée à revenir, après trois ans, pour exposer à nouveau ici à Monaco », déclare Lima. « Cette exposition représente une opportunité de montrer ma créativité et certaines de mes œuvres. »

Née au Brésil, Arlette Lima est une artiste contemporaine autodidacte dont la pratique est guidée par l’intuition, l’émotion et la liberté d’expression. Son travail a été exposé à l’international et son langage artistique mêle techniques mixtes, collages, textures et imageries symboliques. Comme indiqué sur son site web, Lima considère l’art comme un pouvoir humain inné – un moyen de communication qui dépasse les mots et invite à l’interprétation personnelle.

Raconter des histoires à travers les bandes dessinées

Pour sa deuxième exposition à Monaco, Lima revisite une approche basée sur le collage qu’elle avait explorée avec succès il y a près de quinze ans. Cette nouvelle édition introduit l’imagerie de bande dessinée comme un outil narratif subliminal. « J’aime utiliser les bandes dessinées parce qu’elles sont des messagers subliminaux de sujets à portée sociale », explique-t-elle. Des thèmes tels que la justice, le courage, la liberté, la paix, l’amour et l’anti-guerre traversent les œuvres, mettant en scène des personnages de bandes dessinées familiers présentés en français et créés spécifiquement pour le public monégasque.

Sous la surface ludique et colorée se cache une dimension profondément personnelle. La moitié de la collection fonctionne comme une forme d’autoportrait, reflétant différentes facettes de la personnalité de Lima, tandis que les autres œuvres attirent l’attention sur les enjeux environnementaux et encouragent la réflexion critique. « C’est un montage », précise-t-elle, « qui utilise la créativité pour transmettre un second message. »

Équilibre écologique

L’une des œuvres clés de l’exposition, Boto, s’inspire des origines brésiliennes de l’artiste et soulève des préoccupations environnementales. Le boto – un dauphin d’eau douce rose de l’Amazone – est à la fois une figure légendaire et un symbole d’équilibre écologique. Lima choisit délibérément de représenter le dauphin en noir sur une surface de tableau noir. « Ici, il n’est pas rose », explique-t-elle. « Beaucoup sont en train de mourir. » À travers cette œuvre, l’artiste lance un appel discret mais puissant en faveur de la sensibilisation à l’environnement.

Tournée vers l’avenir, Lima continue d’exposer à l’international tout en développant sa pratique collaborative, travaillant étroitement avec ses clients pour co-créer et personnaliser ses peintures abstraites modernes en œuvres uniques. Elle se concentre de plus en plus sur des projets sur mesure, collaborant avec des architectes d’intérieur, des professionnels de l’immobilier, des hôtels et des collectionneurs privés. Parallèlement, elle renforce sa présence numérique à travers son site web et ses plateformes médiatiques, connectant davantage son travail à un public mondial.

Plus d’informations sont disponibles sur son site web : www.arlettelimaarts.com

Les œuvres d’Arlette Lima sont actuellement visibles à la galerie Espace 22 Art Gallery, 24 Boulevard d’Italie, Monaco, jusqu’au 31 janvier 2026.