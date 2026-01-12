Concours photo « Patrimoine en danger » : les jeunes sont invités à capturer l’urgence

Le concours est réservé aux jeunes de 11 à 25 ans, de nationalité monégasque, résidents, scolarisés en Principauté ou travaillant à Monaco.Le concours est réservé aux jeunes de 11 à 25 ans, de nationalité monégasque, résidents, scolarisés en Principauté ou travaillant à Monaco © Pixabay

La direction des affaires culturelles lance la deuxième édition de son concours photographique destiné aux 11-25 ans. Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 mars 2026.

Changement climatique, urbanisation ou encore tourisme de masse, les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel sont multiples. C’est précisément ce que la direction des affaires culturelles invite les jeunes photographes à explorer à travers ce concours photo « Patrimoine en danger ». Ce thème reprend celui des Journées du patrimoine 2026.

Les participants peuvent s’intéresser au patrimoine matériel architecture, aux objets d’art, aux sites archéologiques, aux jardins comme immatériel : traditions, langue, gastronomie ou artisanat. L’objectif est d’interroger ce qui fait le patrimoine monégasque et imaginer comment le préserver.

Recrutement : le numérique s’invite au forum Monaco pour l’Emploi 2026



Concours photo : Capturer l’âme architecturale de Monaco

Un jury prestigieux, trois lauréats

Les candidatures seront examinées par un jury composé de Stéphane Bern, du photographe Nick Danziger, de Françoise Gamerdinger, Jean-Philippe Vinci, Björn Dahlström et Célia Bernasconi. Quinze clichés seront retenus. Trois prix seront décernés, un par catégorie d’âge : 11-14 ans, 15-18 ans et 19-25 ans.

La qualité artistique et la réflexion sur le thème guideront la sélection. Les photographies choisies seront exposées sur les grilles des Jardins Saint-Martin d’avril à octobre 2026.

Le concours est ouvert aux jeunes de nationalité monégasque, résidents, scolarisés ou travaillant en Principauté.

Inscriptions sur culture.mc jusqu’au 15 mars 2026 à 23h59. Contact : infodac@gouv.mc.