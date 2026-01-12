Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Concours photo « Patrimoine en danger » : les jeunes sont invités à capturer l’urgence

Par Estelle Imbert
Publié le 12 janvier 2026
1 minute de lecture
CONCOURS PHOTO
Le concours est réservé aux jeunes de 11 à 25 ans, de nationalité monégasque, résidents, scolarisés en Principauté ou travaillant à Monaco.Le concours est réservé aux jeunes de 11 à 25 ans, de nationalité monégasque, résidents, scolarisés en Principauté ou travaillant à Monaco © Pixabay
Par Estelle Imbert
- 12 janvier 2026
1 minute de lecture

La direction des affaires culturelles lance la deuxième édition de son concours photographique destiné aux 11-25 ans. Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 mars 2026.

Changement climatique, urbanisation ou encore tourisme de masse, les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel sont multiples. C’est précisément ce que la direction des affaires culturelles invite les jeunes photographes à explorer à travers ce concours photo « Patrimoine en danger ». Ce thème reprend celui des Journées du patrimoine 2026.

Les participants peuvent s’intéresser au patrimoine matériel architecture, aux objets d’art, aux sites archéologiques, aux jardins comme immatériel : traditions, langue, gastronomie ou artisanat. L’objectif est d’interroger ce qui fait le patrimoine monégasque et imaginer comment le préserver.

Recrutement : le numérique s’invite au forum Monaco pour l’Emploi 2026


Concours photo : Capturer l’âme architecturale de Monaco

Un jury prestigieux, trois lauréats

Les candidatures seront examinées par un jury composé de Stéphane Bern, du photographe Nick Danziger, de Françoise Gamerdinger, Jean-Philippe Vinci, Björn Dahlström et Célia Bernasconi. Quinze clichés seront retenus. Trois prix seront décernés, un par catégorie d’âge : 11-14 ans, 15-18 ans et 19-25 ans.

La qualité artistique et la réflexion sur le thème guideront la sélection. Les photographies choisies seront exposées sur les grilles des Jardins Saint-Martin d’avril à octobre 2026.

Le concours est ouvert aux jeunes de nationalité monégasque, résidents, scolarisés ou travaillant en Principauté.

Inscriptions sur culture.mc jusqu’au 15 mars 2026 à 23h59. Contact : infodac@gouv.mc.