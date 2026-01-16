Ligue 1 : avant le Real Madrid, l’AS Monaco battue par Lorient

Vendredi soir, au Stade Louis-II, l’AS Monaco a vécu une nouvelle soirée compliquée en championnat, s’inclinant face au FC Lorient (1-3) lors de la 18ᵉ journée de Ligue 1.

Sous les regards du Prince Albert II et du Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, les Rouge et Blanc ont connu une nouvelle soirée difficile. Face à une formation lorientaise qui avait seulement inscrit deux buts à l’extérieur avant ce match, les Monégasques se sont inclinés, enchaînant ainsi une quatrième défaite consécutive, une première depuis 2018. L’égalisation du revenant Ansu Fati a donné un brin d’espoir, avant que les hommes de Pocognoli ne perdent le fil de la partie pour s’incliner 1-3. Le bilan est désormais de sept défaites lors de ses huit derniers matchs de Ligue 1, une statistique inédite dans l’histoire récente du club.

Le Prince Albert II et le Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev ont assisté à la rencontre © AS Monaco

Des occasions gâchées en première période

La rencontre avait pourtant débuté sous de meilleurs auspices que lors des dernières sorties monégasques. Après une minute d’applaudissements en hommage à Rolland Courbis, double champion de France avec l’ASM, les joueurs monégasques, brassard noir au bras, ont pris le contrôle du ballon et multiplié les situations dangereuses.

Folarin Balogun s’est procuré deux belles situations, d’abord en pivot (2’) puis de la tête (7’), toutes deux captées par le gardien lorientais Mvogo. Mika Biereth a lui aussi buté sur le portier suisse sur une tête (12’). Dominatrice dans le jeu et bien installée dans le camp adverse, l’AS Monaco a pourtant une nouvelle fois affiché un manque d’efficacité.

Et les Rouge et Blanc sont passés tout près de se faire punir. À la 38e minute, Lorient s’est projeté rapidement vers l’avant. Silva de Almeida a trouvé Bamba Dieng au point de pénalty. L’attaquant sénégalais a trompé Philipp Köhn, avant de voir son but refusé pour une position active de Pagis, qui gênait le portier monégasque (38’, 0-0).

Dans un Louis-II clairsemé, seulement 4800 spectateurs, la première période s’est achevée dans un climat tendu. Les joueurs monégasques ont regagné les vestiaires sous les sifflets du public, tandis que les Ultras Monaco déployaient une banderole réclamant la démission de la direction.

Une nouvelle fois puni

La seconde période n’a fait que confirmer les doutes… Malgré les tentatives d’Akliouche (56’, 58’, 63’), les Monégasques peinent à se montrer dangereux. Cette domination stérile a fini par être sanctionnée.

À la 68e minute, une transversale totalement manquée de Caio Henrique a offert une opportunité aux Merlus. Mvogo a relancé rapidement sur Bamba Dieng, bien plus prompt et incisif qu’Éric Dier. L’attaquant sénégalais a filé seul au but et trompé Köhn (0-1, 68’).

Un espoir vite éteint

L’AS Monaco a néanmoins trouvé les ressources pour réagir. De retour après plusieurs semaines d’absence, Ansu Fati a redonné espoir au public monégasque. À la suite d’une récupération haute de Vanderson et d’un joli décalage de Balogun, l’international espagnol a d’abord buté sur Mvogo avant de pousser le ballon au fond des filets (1-1, 76’).

Mais l’espoir fut de courte durée. À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Lorient a repris l’avantage. Trouvé sur un centre en retrait de Karim, Jean-Victor Makengo a vu sa frappe passer entre les jambes de Denis Zakaria, être contrée par Éric Dier et prendre Köhn à contre-pied (1-2, 85’).

Les Monégasques confrontés au réalisme lorientais © AS Monaco

Le coup de grâce est survenu deux minutes plus tard. Intenable depuis son entrée en jeu, le virevoltant Karim a enroulé une frappe somptueuse dans la lucarne monégasque, après avoir fixé un Éric Dier une nouvelle fois dépassé (1-3, 87’). Un but qui permet aux Merlus de poursuivre leur série de neuf matchs sans défaite en championnat.

Toujours amputée de onze joueurs et malgré la première titularisation de la nouvelle recrue Wout Faes, l’AS Monaco traverse une période délicate en championnat, à quelques jours d’un déplacement exigeant sur la pelouse du Real Madrid.

Pocognoli : « On attend plus de certains joueurs »

En conférence de presse d’après-match, Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa frustration.

« C’est décevant parce que nos joueurs ont montré trop de suffisance ce soir. Face à un bloc bas, il faut avoir le courage de transpercer les lignes, de jouer vers l’avant. On ne l’a pas fait, pourtant ça a été travaillé cette semaine », a regretté le technicien belge.

Comme chaque semaine, l’entraîneur monégasque a également évoqué les difficultés liées à un effectif décimé. « On sait qu’on a des joueurs qui reviennent de blessure, d’autres qui viennent d’arriver, un groupe restreint. Est-ce que ça explique tout ? J’essaie de trouver des réponses », a-t-il expliqué, conscient du manque de solutions à sa disposition.

Interrogé sur le déplacement imminent au Santiago Bernabéu, Pocognoli s’est néanmoins montré combatif. « Ce n’est pas la meilleure manière de préparer ce match, mais on a déjà prouvé qu’on pouvait se sublimer lors des grandes soirées européennes. » Concernant son avenir, le coach a tenu à afficher sa détermination : « Baisser les bras ne serait certainement pas une solution, ni pour moi, ni pour les joueurs, ni pour le club. »

Capable de se transcender lors des grands rendez-vous européens cette saison, l’AS Monaco tentera désormais de s’appuyer sur la scène continentale pour retrouver de l’élan, avec en ligne de mire un déplacement de prestige au Santiago Bernabéu.