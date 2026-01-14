Le belge Wout Faes rejoint l’AS Monaco jusqu’à la fin de saison

L’AS Monaco a officialisé ce mardi l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans vient renforcer une arrière-garde monégasque décimée pour la seconde partie de saison.

Prêté par Leicester City jusqu’en juin avec option d’achat, il fait ainsi son retour en Ligue 1, après un premier passage remarqué au Stade de Reims.

Un retour attendu en Ligue 1

Diable Rouge avec 28 sélections au compteur, Wout Faes connaît déjà bien le championnat français pour y avoir évolué entre 2020 et 2022 sous les couleurs rémoises. « Je dis toujours, c’est peut-être les années où je me suis amusé le plus dans ma carrière jusqu’à présent », confie le défenseur, qui promet d’apporter « un peu d’expérience » à un effectif jeune.

Depuis l’été 2022, le natif de Mol évoluait en Angleterre avec Leicester, où il a découvert la Premier League (65 matchs, 2 buts) et la Championship (deuxième division anglaise). Malgré un temps de jeu limité ces derniers mois, Faes assure avoir travaillé de son côté pour être « vraiment prêt ». « Au niveau des tests physiques, tout était bon », rassure-t-il.

Le Belge s’est présenté tout sourire à l’entraînement du jour © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Un choix évident

Les contacts entre Monaco et le joueur remontent à plusieurs mercatos. « Mon agent a toujours été en contact avec l’ASM au cours des trois derniers mercatos », révèle le défenseur. « Une fois que l’AS Monaco s’est présenté, le choix s’est fait tout de suite » indique le joueur, qui pourrait être dans le groupe dès ce week-end pour la réception de Lorient.

Son profil figurait sur les tablettes du board monégasque depuis plusieurs mercatos © AS Monaco

Pour Sébastien Pocognoli, « son recrutement est une réaction par rapport à la situation de l’infirmerie ». L’entraîneur souligne qu’il s’agit d’« un joueur suivi depuis longtemps » avec « une grande personnalité ». Thiago Scuro, directeur général, met en avant son « expérience, sa maturité » et sa capacité à « avoir un impact immédiat ».

Objectif sélection

Titulaire lors de l’Euro 2024, Faes vise clairement un retour en équipe nationale belge avant la Coupe du Monde 2026. « C’est une motivation de plus », admet-il, tout en restant focalisé sur Monaco. Le numéro 25 Rouge et Blanc veut apporter « son énergie positive » et sa stabilité défensive à une formation dont le dernier clean-sheet en championnat remonte à fin octobre lors d’une victoire 1-0 contre Toulouse.