L’AS Monaco perd l’une de ses légendes, Rolland Courbis s’est éteint à l’age de 72 ans

Rolland Courbis aux côtés de Leonardo Jardim en pleine visite du centre de performance de l'AS Monaco © Archives Direction de la Communication

L’ancien défenseur central monégasque, double champion de France avec le club de la Principauté, est décédé cette nuit. Figure du football français, il aura marqué autant les terrains que les ondes radiophoniques.

L’AS Monaco est en deuil. Rolland Courbis, l’un de ses plus illustres anciens joueurs, s’est éteint à l’âge de 72 ans. La disparition de l’ancien défenseur central a été annoncée à l’antenne ce lundi matin sur RMC par son directeur général, Karim Nedjari.

Trois titres remportés avec l’AS Monaco

Formé à l’Olympique de Marseille, le club de sa ville natale, Rolland Courbis rejoint l’AS Monaco en 1977 à 25 ans. Le robuste défenseur s’impose rapidement comme un leader défensif aux côtés de légendes comme Jean-Luc Ettori et Manuel Amoros. Clin d’œil du destin, le sponsor figurant alors sur les maillots à diagonale n’était autre que… RMC.

Dès sa première saison en Principauté, il est sacré champion de France en 1978. Un exploit historique pour l’AS Monaco, qui venait tout juste de retrouver l’élite du football français après une saison en deuxième division.

Deux ans plus tard, il soulève la Coupe de France en 1980, avant de décrocher un second titre de champion en 1982. En cinq saisons sous le maillot à diagonale, Rolland Courbis aura disputé 155 matchs et inscrit 4 buts, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du club. Coupe de France : Réduits à dix pendant 45 minutes, l’AS Monaco évite le piège orléanais et se qualifie

Une riche carrière d’entraîneur

Après avoir terminé sa carrière de joueur au Sporting Toulon, Rolland Courbis entame une longue reconversion sur les bancs de touche. Pendant plus de trente ans, il dirigera de nombreux clubs français dont l’Olympique de Marseille, Bordeaux, Lens, Toulouse, Montpellier ou encore Rennes.

Rolland Courbis aux côtés d’Emmanuel Petit, Marco Simone et Andrea Raggi lors des célébrations du centenaire de l’AS Monaco en 2024 © Archives Direction de la Communication

Son parcours l’amène également à l’étranger, avec des expériences aux Émirats arabes unis, en Russie, en Suisse ou en Algérie.

La voix emblématique de RMC

En 2005, Rolland Courbis rejoint les antennes de RMC et devient rapidement l’une des voix les plus reconnaissables du football français. Invité la saison dernière au Louis II pour le centenaire de l’AS Monaco, ses analyses franches et ses envolées lyriques dans les émissions « Coach Courbis » ou « l’After Foot » ont marqué plusieurs générations d’auditeurs. Consultant incontournable, il s’est imposé comme une figure majeure du paysage médiatique sportif.