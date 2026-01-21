Ligue des champions : l’AS Monaco subit une lourde défaite à Madrid

Au Santiago-Bernabéu, l’AS Monaco a vécu une soirée très compliquée face à un Real Madrid d’un réalisme implacable. Portés par un doublé de Kylian Mbappé, les Merengues se sont imposés largement (6-1), infligeant aux Rouge et Blanc une nouvelle désillusion européenne, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev, présent en tribunes aux côtés de Florentino Pérez.

Un plan offensif assumé dès le coup d’envoi

Pour ce rendez-vous prestigieux, Sébastien Pocognoli avait fait le choix d’un dispositif résolument offensif, articulé autour d’une défense à quatre et d’un quatuor créatif composé d’Ansu Fati, Folarin Balogun, Maghnes Akliouche et Aleksandr Golovin.

© AS Monaco

Mais le scénario a rapidement tourné en faveur des Madrilènes. Devant près de 2 500 supporters monégasques, le Real trouvait l’ouverture dès la 5e minute : lancé sur le côté droit, Franco Mastantuono servait Federico Valverde, dont la remise permettait à Kylian Mbappé d’ouvrir le score d’une frappe croisée imparable.

Monaco tentait de réagir immédiatement. Balogun partait en contre mais manquait le cadre, tandis que Mastantuono manquait à son tour l’occasion de faire le break (9e).

© AS Monaco

Des occasions, mais un réalisme adverse implacable

Malgré une possession largement madrilène, les Rouge et Blanc parvenaient à se montrer dangereux. Ansu Fati, trouvé par un centre précis de Caio Henrique, voyait sa tentative passer au-dessus (19e), tandis que Philipp Köhn devait s’employer sur une déviation involontaire d’Eric Dier.

Le Real frappait à nouveau à la 26e minute, profitant d’un contre éclair conclu par Mbappé en bout de course. Monaco ne baissait toutefois pas les bras : Jordan Teze faisait trembler la barre transversale sur une frappe surpuissante (31e), avant que Courtois ne s’interpose devant Akliouche et Balogun en fin de première période.

© AS Monaco

Au retour des vestiaires, le Real accentuait sa domination. Mastantuono inscrivait le troisième but d’une frappe rasante (51e), avant un contre-son-camp malheureux de Thilo Kehrer quatre minutes plus tard. Vinícius Júnior enfonçait le clou d’un superbe enroulé en lucarne (63e).

Aleksandr Golovin tentait bien de relancer les siens, mais sans succès. Jordan Teze sauvait l’honneur monégasque à la 72e minute, profitant d’une erreur défensive. George Ilenikhena touchait ensuite le poteau (78e), avant que Jude Bellingham ne parachève le score (6-1).

La réaction de Sébastien Pocognoli

Lucide à l’issue de la rencontre, le technicien monégasque regrettait avant tout le manque d’efficacité de son équipe : « Au-delà des statistiques, j’ai beaucoup de regrets sur la première période, car nous avions l’espace pour mettre en place le plan de jeu prévu. Le Real nous a laissé le ballon, c’est pour cela que nous avons aligné ce onze-là », a analysé le coach belge.

© AS Monaco

Il poursuivait : « Nous avons eu des occasions, mais de mauvaises décisions, un manque de justesse technique, ou parfois de courage, nous ont coûté cher. Face à des joueurs de ce calibre, la moindre perte de balle se paye immédiatement. »

Malgré la lourdeur du score, Sébastien Pocognoli a réaffirmé sa détermination : « Je suis totalement investi. Les résultats finiront par revenir. J’espère que ce sera avec moi, car je crois profondément à mes idées et à ce que nous essayons de construire ensemble. »

Des chiffres qui confirment la difficulté de la soirée

Les statistiques illustrent la domination madrilène, notamment en expected goals (3,94 contre 1,55), au nombre de tirs (25 contre 20) et de ballons touchés dans la surface (36 contre 33).

© AS Monaco

Rebond attendu rapidement

L’AS Monaco devra rapidement relever la tête avec un déplacement crucial au Havre en Ligue 1 ce week-end, avant de recevoir la Juventus au Stade Louis-II pour une rencontre décisive en Ligue des champions. Actuellement 20e avec neuf points, les Rouge et Blanc devront impérativement s’imposer pour conserver l’espoir d’une qualification en barrages.