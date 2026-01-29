Ligue des champions : solidaire et appliquée contre la Juventus, l’AS Monaco se qualifie pour le tour suivant

Les Monégasques ont fait preuve de maîtrise pour décrocher leur billet pour les barrages de Ligue des champions.

C’est un match nul qui a la saveur d’une victoire. Sous les yeux du Prince Albert II et du président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, les joueurs de l’AS Monaco ont livré une prestation solidaire face à la Juventus Turin (0-0). Qualifiés à la 21e place avec 10 points, les Rouge et Blanc affronteront en barrages les champions d’Europe en titre le PSG ou les Anglais de Newcastle.

Le Prince Albert II et le président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev © AS Monaco

Début de match sous tension

Avant le coup d’envoi, une partie des supporters monégasques a manifesté son mécontentement, dans un contexte particulier autour du club. Sur le terrain, les Monégasques avaient à cœur de faire mieux que la semaine précédente à Madrid. Offensifs d’entrée de jeu, Maghnes Akliouche a manqué l’immanquable après une mauvaise relance de Perin (1’). Une occasion en or qui aurait pu débloquer rapidement la partie.

N’ayant besoin que d’un nul pour se qualifier, Sébastien Pocognoli a opté pour un système défensif à cinq, avec Denis Zakaria repositionné en défense centrale aux côtés de Jordan Teze et Thilo Kehrer. Une organisation qui a rapidement porté ses fruits, le Suisse se montrant impérial dans les duels, notamment face à Loïs Openda.

Domination pas récompensée

Les Monégasques ont multiplié les initiatives offensives en première période. Au quart d’heure de jeu, Folarin Balogun pensait avoir ouvert le score, mais son but a été refusé pour une poussette sur Kalulu (14’). Le pressing haut de l’ASM a mis la Juve en difficulté, avec des tentatives de Vanderson toutes deux bien repoussées par Perin (32′, 38′).

La seule frayeur pour Monaco est venue de l’ancien Lensois Openda, dont la frappe croisée a frôlé le montant gauche de Köhn (40’). À la pause, avec ce score nul et les résultats des autres matchs, l’ASM occupait provisoirement la dernière place qualificative.

Seconde mi-temps sous contrôle

Au retour des vestiaires, Luciano Spalletti a lancé le jeune Turc Kenan Yildiz pour tenter de décrocher une qualification directe pour le top 8. Mais c’est bien Monaco qui a continué de se montrer dangereux. Caio Henrique s’est signalé d’une reprise de volée captée par Perin (53′), avant que Lamine Camara ne frôle le cadre sur coup-franc (69′).

La défense à 5 a permis de protéger les latéraux Caio Henrique et Vanderson © AS Monaco

La pression monégasque a persisté avec une tentative de Balogun (72’), puis un enroulé de Vanderson (79’), et un coup franc direct de Jordan Teze (82’), tous sans succès.

Fin de match à suspense

Face à une équipe de la Vieille Dame qui comptait 11 victoires sur ses 14 derniers matchs, Sébastien Pocognoli décide de faire entrer des renforts défensifs, Bamba (78’) et Ouattara (89’), viennent apporter leur aide à leurs coéquipiers. Les Monégasques ont réussi à contenir les assauts turinois, qui n’ont cadré aucune frappe malgré une dernière frayeur.

Zhegrova a fait frissonner les 10 500 spectateurs du Louis-II avec une dernière tentative, mais le ballon a fui le cadre (93’). Après quatre minutes d’arrêt de jeu, l’ASM validait sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

Sébastien Pocognoli : « Denis a fait son meilleur match de la saison »

En conférence de presse, le technicien a expliqué son choix tactique de repositionner Zakaria en défense centrale : « Vu la vitesse de la Juventus, il fallait solidifier tout en restant ambitieux. C’est un système que je connais bien et que j’apprécie. » Il a salué la performance du Suisse : « Denis a livré son meilleur match de la saison, tant par son impact physique que son leadership. »

Pocognoli a également salué la performance du néo-champion d’Afrique, Lamine Camara, qui a livré une performance de haut niveau malgré une migraine. « Il a fait un match exceptionnel dans l’intelligence tactique. Il a joué sobrement et intelligemment. »

Le Belge n’a pas caché sa satisfaction : « On est très heureux. Cela fait du bien dans une période un peu grise pour les joueurs, le staff et les supporters. Aujourd’hui, on s’est battus avec nos tripes et notre cœur. La qualification est méritée. »

Concernant les barrages, où l’ASM affrontera Paris ou Newcastle, le coach reste pragmatique : « Je n’ai aucune préférence. On a atteint un objectif et si on peut essayer de rêver un peu plus loin, on le fera. »

Cette prestation solide permet à l’AS Monaco de poursuivre son aventure européenne. Les Rouge et Blanc connaîtront leur futur adversaire vendredi lors du tirage au sort à 12h30. Mais avant les barrages, le championnat fait son retour dès samedi au Louis-II, et l’AS Monaco devra s’imposer face à Rennes pour espérer revivre des émotions européennes l’an prochain.