En images : Folarin Balogun enchante les jeunes supporters lors du Kids Tour de l’AS Monaco à Cap-d’Ail

L’attaquant de l’AS Monaco s’est prêté au jeu des dédicaces et a partagé un moment privilégié avec près de 200 enfants au stade Didier Deschamps ce mercredi.

Pour sa 13e étape de la saison, le Kids Tour de l’AS Monaco a posé ses valises à Cap d’Ail. Un évènement marqué par la présence de Folarin Balogun, attaquant de l’équipe première, venu à la rencontre des jeunes supporters de la région. Aux de Xavier Beck , maire de Cap d’Ail et de trois joueurs de l’Academy, l’international américain a passé plus d’une heure à signer des autographes et à échanger avec les enfants enthousiastes.

L’Academy de l’AS Monaco bien représentée

Folarin Balogun n’est pas venu seul pour animer cette après-midi festive. Trois espoirs de l’Academy l’accompagnaient : Yanis Benchaouch, champion du monde U20 et vainqueur de la Gambardella 2023, Nick Mokabakila, qui évolue en Youth League, et Yanis Soubeir du groupe U19. Ensemble, ils ont disputé des matchs contre les enfants présents et participé aux différentes activités proposées.

Les enfants ont également pu rencontrer les joueurs de l’Academy de l’AS Monaco © AS Monaco

200 enfants conquis

Près de 200 enfants, principalement licenciés de l’US Cap-d’Ail mais aussi issus de l’école et du centre de loisirs communal, ont profité gratuitement des animations. De 13h30 à 17h30, les jeunes supporters ont pu tester le babyfoot XXL, participer à un concours de précision sur cible géante, répondre à un quiz sur l’AS Monaco ou encore jouer à FC 26 sur PlayStation 5. La mascotte Bouba était également de la partie pour le plus grand bonheur des tout-petits.

200 enfants sont venus à la rencontre de Folarin Balogun © AS Monaco

Au programme : séance de dédicaces pour les jeunes supporters © AS Monaco

Un lien privilégié avec la ville de Cap-d’Ail

Cette étape marque la troisième visite du Kids Tour à Cap-d’Ail en quatre saisons, témoignant des liens étroits entre l’AS Monaco et la commune, membre du programme ÜNSEME.

Un maillot dédicacé par l’ensemble des joueurs a été remis au maire de Cap d’Ail, Xavier Beck © AS Monaco

Pour symboliser cette relation, Folarin Balogun a remis au maire Xavier Beck un maillot floqué « Cap-d’Ail » et dédicacé par toute l’équipe. « C’est un vrai plaisir pour moi d’être ici et de pouvoir rencontrer tous ces enfants. Leur enthousiasme nous donne beaucoup de motivation », a confié l’attaquant monégasque dans un communiqué de presse.

Le prochain rendez-vous du Kids Tour est fixé au 28 janvier à Cogolin, avant la traditionnelle tournée des stations de ski pendant les vacances de février.