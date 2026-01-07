Lycée Albert 1er : reprise progressive des cours en présentiel d’ici fin janvier

Le Ministre de l'Intérieur a donné une conférence de presse pour faire un point sur la situation qui touche le lycée Albert 1er © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Trois jours après le début de la rentrée en ligne, le Gouvernement détaille le calendrier du retour en classe.

Les 840 lycéens ont repris les cours en distanciel lundi après-midi. Le Gouvernement princier a précisé les étapes du retour progressif en présentiel qui s’étendra sur plusieurs semaines. Les nouveaux sites de cours seront entièrement fonctionnels à partir du 26 janvier.

Un retour graduel en classe dès la semaine prochaine

Dès le 12 janvier, certains élèves retrouveront les salles de classe. Les classes à examens et les enseignements techniques nécessitant des laboratoires bénéficient d’une priorité. Les cours se concentreront principalement autour de la promenade Honoré II. Le collège Charles III et le lycée Rainier III mettent également leurs salles disponibles à disposition.

En attendant, les lycéens qui le souhaitent peuvent déjà se rendre au collège Charles III. Un espace d’accueil leur permet d’échanger et de suivre leurs cours en distanciel dans un cadre scolaire. Les élèves de seconde sont particulièrement concernés par ce dispositif.

Réorganisation des espaces

© DR

Pour libérer des créneaux au lycée Rainier III, les étudiants de l’enseignement supérieur déménagent le 12 janvier. Ils rejoignent les salles de l’ISM dans l’immeuble Ruscino, quai Antoine 1er. Ce bâtiment accueillera aussi les services d’accompagnement : conseillers d’orientation, psychologues, assistante sociale et bibliothèque.

Les travaux de renforcement à l’ancien collège Rainier III continuent. Trois tirants supplémentaires sont actifs et la pression reste stable. En revanche, bonne nouvelle pour le sport : les installations de l’ancien lycée technique rouvrent mercredi 7 janvier, tout comme le parking public de l’Annonciade.