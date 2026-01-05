Les lycéens débutent leur année scolaire en ligne ce lundi

Les nouveaux sites de cours pour les lycéens sont identifiés © Stéphane Danna - Direction de la Communication

Les autorités ont confirmé le démarrage à distance de la rentrée scolaire ce 5 janvier à 14 heures, le temps que les nouveaux locaux provisoires soient opérationnels.

Quatre jours après l’annonce du retour des riverains évacués, grâce à l’efficacité des travaux de confortement du talus de l’Annonciade, les lycéens ne peuvent toujours pas regagner leurs salles de classe. L’extension du chantier de consolidation de la paroi a définitivement fermé l’accès à l’ancien bâtiment du Collège Charles III. Les 840 élèves concernés débutent donc leur année scolaire à distance ce lundi après-midi, comme l’avait confirmé le Ministre d’État Christophe Mirmand lors de sa conférence de presse.

Trois sites provisoires identifiés

Les autorités ont désormais finalisé le plan de répartition des lycéens sur plusieurs sites. L’organisation s’articulera autour de la promenade Honoré II, avec l’utilisation de salles disponibles au collège Charles III et au lycée Rainier III. Pour compléter cette capacité d’accueil, vingt-deux classes modulaires seront installées sur l’îlot Pasteur, permettant d’absorber l’ensemble des effectifs.

Les étudiants du supérieur relocalisés pour libérer des créneaux

Afin de dégager des plages horaires au sein du lycée Rainier III, les cours de l’enseignement supérieur seront temporairement dispensés dans l’immeuble Ruscino, quai Antoine Iᵉʳ. Ces locaux, précédemment occupés par l’institut supérieur de management, accueilleront également l’ensemble des services d’accompagnement des lycéens : conseillers d’orientation, psychologues, assistante sociale, bibliothèque et espace dédié à la réception des familles.

Si le calendrier complet du retour en présentiel n’a pas encore été communiqué, certaines disciplines reprendront déjà physiquement dès cette semaine. Les cours d’éducation physique et sportive se dérouleront en présentiel selon un planning transmis directement par la direction de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux élèves et à leurs parents.