Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Pratique

Quels sont les jours fériés à Monaco en 2026 ?

Par Monaco Tribune
Publié le 5 janvier 2026
1 minute de lecture
calendrier visuel
Le prochain jour férié en Principauté sera la Sainte-Dévote, le 27 janvier © Pixabay
Par Monaco Tribune
- 5 janvier 2026
1 minute de lecture

Voici le calendrier complet des douze jours fériés qui rythmeront l’année 2026 en Principauté.

Les Monégasques pourront bénéficier de plusieurs opportunités de week-ends prolongés cette année, avec plusieurs jours fériés tombant avantageusement pour optimiser leurs congés.

Calendrier officiel des jours fériés en 2026

  • Jeudi 1er janvier : Jour de l’An
  • Mardi 27 janvier : Sainte Dévote
  • Lundi 6 avril : Lundi de Pâques
  • Vendredi 1er mai : Fête du Travail
  • Jeudi 14 mai : Ascension
  • Lundi 25 mai : Lundi de Pentecôte
  • Jeudi 4 juin : Fête-Dieu
  • Samedi 15 août : Assomption
  • Dimanche 1er novembre : Toussaint
  • Jeudi 19 novembre : Fête du Prince
  • Mardi 8 décembre : Immaculée Conception
  • Vendredi 25 décembre : Noël

Un calendrier propice aux escapades

Le mois de mai se distingue particulièrement cette année avec trois jours fériés. Cette configuration permet aux salariés d’envisager des combinaisons intéressantes en posant quelques jours de congés stratégiques. Dans son reportage, TVMonaco identifie précisément les dates stratégiques permettant de maximiser ces périodes de repos. L’engouement est déjà palpable : certains Monégasques confient à la chaîne vouloir bénéficier de ces repos et comptent poser leurs congés en mai pour s’assurer plusieurs jours consécutifs de détente.

Isola 2000, Auron… On connaît la date d’ouverture des stations de ski du Mercantour

L’anticipation reste le maître-mot pour tirer pleinement parti de ce calendrier. En planifiant judicieusement la pose de quelques jours de congés autour de ces dates, il devient possible d’enchaîner plusieurs week-ends prolongés sans impacter significativement son solde annuel.