Quels sont les jours fériés à Monaco en 2026 ?

Voici le calendrier complet des douze jours fériés qui rythmeront l’année 2026 en Principauté.

Les Monégasques pourront bénéficier de plusieurs opportunités de week-ends prolongés cette année, avec plusieurs jours fériés tombant avantageusement pour optimiser leurs congés.

Calendrier officiel des jours fériés en 2026

Jeudi 1er janvier : Jour de l’An

Mardi 27 janvier : Sainte Dévote

Lundi 6 avril : Lundi de Pâques

Vendredi 1er mai : Fête du Travail

Jeudi 14 mai : Ascension

Lundi 25 mai : Lundi de Pentecôte

Jeudi 4 juin : Fête-Dieu

Samedi 15 août : Assomption

Dimanche 1er novembre : Toussaint

Jeudi 19 novembre : Fête du Prince

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception

Vendredi 25 décembre : Noël

Un calendrier propice aux escapades

Le mois de mai se distingue particulièrement cette année avec trois jours fériés. Cette configuration permet aux salariés d’envisager des combinaisons intéressantes en posant quelques jours de congés stratégiques. Dans son reportage, TVMonaco identifie précisément les dates stratégiques permettant de maximiser ces périodes de repos. L’engouement est déjà palpable : certains Monégasques confient à la chaîne vouloir bénéficier de ces repos et comptent poser leurs congés en mai pour s’assurer plusieurs jours consécutifs de détente.

L’anticipation reste le maître-mot pour tirer pleinement parti de ce calendrier. En planifiant judicieusement la pose de quelques jours de congés autour de ces dates, il devient possible d’enchaîner plusieurs week-ends prolongés sans impacter significativement son solde annuel.