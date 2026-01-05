Quels sont les jours fériés à Monaco en 2026 ?
Voici le calendrier complet des douze jours fériés qui rythmeront l’année 2026 en Principauté.
Les Monégasques pourront bénéficier de plusieurs opportunités de week-ends prolongés cette année, avec plusieurs jours fériés tombant avantageusement pour optimiser leurs congés.
Calendrier officiel des jours fériés en 2026
- Jeudi 1er janvier : Jour de l’An
- Mardi 27 janvier : Sainte Dévote
- Lundi 6 avril : Lundi de Pâques
- Vendredi 1er mai : Fête du Travail
- Jeudi 14 mai : Ascension
- Lundi 25 mai : Lundi de Pentecôte
- Jeudi 4 juin : Fête-Dieu
- Samedi 15 août : Assomption
- Dimanche 1er novembre : Toussaint
- Jeudi 19 novembre : Fête du Prince
- Mardi 8 décembre : Immaculée Conception
- Vendredi 25 décembre : Noël
Un calendrier propice aux escapades
Le mois de mai se distingue particulièrement cette année avec trois jours fériés. Cette configuration permet aux salariés d’envisager des combinaisons intéressantes en posant quelques jours de congés stratégiques. Dans son reportage, TVMonaco identifie précisément les dates stratégiques permettant de maximiser ces périodes de repos. L’engouement est déjà palpable : certains Monégasques confient à la chaîne vouloir bénéficier de ces repos et comptent poser leurs congés en mai pour s’assurer plusieurs jours consécutifs de détente.
L’anticipation reste le maître-mot pour tirer pleinement parti de ce calendrier. En planifiant judicieusement la pose de quelques jours de congés autour de ces dates, il devient possible d’enchaîner plusieurs week-ends prolongés sans impacter significativement son solde annuel.