Quali sono i giorni festivi a Monaco nel 2026?
Ecco il calendario completo dei dodici giorni festivi che scandiranno il 2026 nel Principato.
I monegaschi potranno approfittare di diverse opportunità di weekend lunghi quest’anno, con diversi giorni festivi che cadono in modo vantaggioso per ottimizzare le loro ferie.
Calendario ufficiale dei giorni festivi nel 2026
- Giovedì 1° gennaio: Capodanno
- Martedì 27 gennaio: Santa Devota
- Lunedì 6 aprile: Lunedì di Pasqua
- Venerdì 1° maggio: Festa del Lavoro
- Giovedì 14 maggio: Ascensione
- Lunedì 25 maggio: Lunedì di Pentecoste
- Giovedì 4 giugno: Corpus Domini
- Sabato 15 agosto: Assunzione
- Domenica 1 novembre: Ognissanti
- Giovedì 19 novembre: Festa del Principe
- Martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione
- Venerdì 25 dicembre: Natale
Un calendario favorevole alle vacanze
Il mese di maggio si distingue particolarmente quest’anno con tre giorni festivi. Questa configurazione consente ai lavoratori dipendenti di pianificare combinazioni interessanti prendendosi alcuni giorni di ferie strategici. Nel suo servizio, TVMonaco identifica con precisione le date strategiche che consentono di sfruttare al massimo questi periodi di riposo. L’entusiasmo è già palpabile: alcuni monegaschi confidano al canale televisivo di voler approfittare di questi giorni di riposo e di voler prendere le ferie a maggio per assicurarsi diversi giorni consecutivi di relax.
L’anticipazione rimane la parola d’ordine per sfruttare appieno questo calendario. Pianificando con saggezza alcuni giorni di ferie intorno a queste date, è possibile concatenare diversi weekend lunghi senza incidere in modo significativo sul proprio saldo annuale.