Какие праздничные дни будут в Монако в 2026 году?

Вот полный календарь двенадцати праздничных дней, которые будут отмечаться в Княжестве в 2026 году.

В этом году жители Монако смогут воспользоваться несколькими возможностями для удлиненных выходных, так как несколько праздничных дней выпадают на удобные даты, что позволит им наилучшим образом использовать свой отпуск.

Официальный календарь праздничных дней в 2026 году

Четверг, 1 января: Новый год

Вторник, 27 января: Святая Девота

Понедельник, 6 апреля: Пасхальный понедельник

Пятница, 1 мая: День труда

Четверг, 14 мая: Вознесение

Понедельник, 25 мая: Пятидесятница

Четверг, 4 июня: Праздник Божьего Тела

Суббота, 15 августа: Успение Пресвятой Богородицы

Воскресенье, 1 ноября: День всех святых

Четверг, 19 ноября: Праздник Князя

Вторник, 8 декабря: Непорочное зачатие

Пятница, 25 декабря: Рождество

Календарь, располагающий к поездкам

Май этого года особенно выделяется тремя праздничными днями. Такая конфигурация позволяет работникам планировать интересные комбинации, беря несколько стратегических дней отпуска. В своем репортаже TVMonaco точно указывает стратегические даты, позволяющие максимально использовать эти периоды отдыха. Энтузиазм уже ощутим: некоторые жители Монако признаются телеканалу, что хотят воспользоваться этими выходными и планируют взять отпуск в мае, чтобы обеспечить себе несколько дней отдыха подряд.

Планирование остается ключевым словом, чтобы в полной мере воспользоваться этим календарем. Разумно спланировав несколько дней отпуска вокруг этих дат, можно провести несколько длинных выходных подряд, не затрагивая значительно свой годовой отпуск.