Randonnée d’hiver : où marcher en montagne à moins de 2h de Monaco ?

Sur la montagne de la tête de Chien, pas de neige, ni de randonneurs en raquettes mais une vue sublime sur Monaco et la Côte d'Azur © Robin Bournaillié

Entre Monaco, la France et l’Italie, Monaco Tribune vous livre dix idées pour découvrir ou redécouvrir les panoramas alpins et les balades panoramiques de la Côte d’Azur en hiver.

Alors que l’hiver étend sa blancheur sur les crêtes alpines – pour le plus grand bonheur des skieurs – et que la Méditerranée scintille en contrebas, la région autour de Monaco se révèle être un terrain d’exploration fascinant pour les amoureux de randonnée et de nature dans les températures fraîches. Du promontoire de la Tête de Chien aux sommets enneigés du Mercantour, voici les circuits – à moins de deux heures de la Principauté – qui méritent une sortie cet hiver, à pied, parfois en raquettes, et parfois facilement accessibles en transports en commun.

1. La Tête de Chien à La Turbie — 5 km, 20 minutes en bus

Impossible de trouver plus proche. Ce promontoire calcaire culminant à 550 mètres surplombe directement la Principauté et offre un panorama spectaculaire de la Principauté et de la Côte d’Azur. Le sentier balisé, d’environ 9 kilomètres en boucle depuis Beausoleil (niveau difficile) ou de 6 kilomètres depuis le village de Cap d’Ail, serpente dans la végétation méditerranéenne.

En hiver, l’absence de foule et la lumière rasante magnifient les vues sur Monaco, le Cap Ferrat et les Alpes enneigées au loin. Comptez environ trois à quatre heures de marche pour un dénivelé modéré.

Accès sans voiture : Les lignes ZOU! 603, 604 et 605 relient Monaco (Place d’Armes) à La Turbie en seulement 20 minutes. Tarif : 1,50 €.

© Robin Bournaillié

2. L’Alta Via dei Monti Liguri — 10 km, 15 minutes en train

Avis aux amateurs de trails et experts de la randonnée. Côté italien, ce sentier mythique de plus de 400 kilomètres débute à Vintimille, accessible en quelques minutes de train depuis Monaco.

Praticable toute l’année même pour les débutants, ce sentier balisé qui relie Ventimiglia à Bolano à travers les Alpes Liguriennes, dévoile des paysages sauvages, des vallées oubliées et des villages perchés où la pierre et la neige se répondent. Il permet de réaliser des boucles d’une journée sans engagement sur la grande traversée. Pour les marcheurs expérimentés, atteindre le Passo Frontè (2 081 m) est une aventure hivernale fascinante, avec panoramas alpins et ruines historiques à la clef.

Accès sans voiture : TER depuis Monaco-Monte-Carlo jusqu’à Vintimille (15 minutes, environ 5 €). Le sentier démarre directement depuis la ville.

À la frontière sud-est du Mercantour, Monte Monega (1 882 m) est particulièrement apprécié pour ses pentes progressives et ses panoramas étendus. © daniele64

3. Les villages alpins de la vallée de la Roya — 30 km, 45 minutes en train

À une trentaine de kilomètres de Monaco, les vallées italiennes de la Roya, de la Nervia et de la Tanaro proposent des randonnées « douces » entre hameaux perchés, forêts et crêtes panoramiques. Ces itinéraires de moyenne montagne restent souvent praticables même en plein hiver, avec un enneigement variable selon l’altitude. En février, les sorties guidées avec garde-moniteurs sont parfois proposées pour observer la faune sauvage (chamois, marmottes) et comprendre la vie alpine hivernale.

L’attrait majeur réside dans la possibilité de terminer la journée autour d’une table italienne : polenta fumante, tourte de blettes, fromages locaux et ambiance chaleureuse des trattorie de village.

Accès : Le train des Merveilles (TER) dessert la vallée de la Roja depuis Nice via Vintimille. Correspondances possibles vers Breil-sur-Roya ou Tende.

4. Le Parc national du Mercantour — 70 km, 1h40 en bus depuis Nice

À environ 70 kilomètres de Monaco, le Mercantour se transforme en paradis blanc dès les premières neiges. Au départ de Saint-Martin-Vésubie, de Castérino ou de la vallée de la Gordolasque, des itinéraires balisés permettent de s’aventurer en raquettes dans les paysages enneigés.

La randonnée du Lac des Grenouilles (environ 6 km aller-retour, 300-400 m de dénivelé) reste accessible aux marcheurs occasionnels. Les plus aguerris visent les vallons de la Madone de Fenestre ou les crêtes dominant le Mont Gélas (3 143 m).

Attention : En hiver, équipez-vous de raquettes et consultez les conditions d’enneigement avant le départ. Certains secteurs peuvent présenter des risques d’avalanche.

Accès sans voiture : La ligne 90 des Lignes d’Azur relie Nice (arrêt Les Arboras/Université, accessible par le tramway L3) à Saint-Martin-Vésubie en 1h40 environ. Tarif : 1,70 €. Pendant les vacances d’hiver, une navette dessert également Le Boréon.

© Isola 2000

5. Isola 2000 et la haute Tinée — 90 km, 2h en bus depuis Nice

À près de 90 kilomètres de Monaco, la station d’Isola 2000 et ses environs offrent bien plus que des pistes de ski. Les itinéraires de randonnée hivernale serpentent dans les forêts de mélèzes et montent en crête pour des panoramas alpins exceptionnels.

Saint-Dalmas-le-Selvage, plus haut village des Alpes-Maritimes, constitue un excellent point de départ pour des balades en raquettes hors des sentiers battus.

Accès sans voiture : Les bus « 100% Neige » des Lignes d’Azur circulent depuis Nice (arrêt Les Arboras/Université) vers Isola 2000 du 6 décembre 2025 au 19 avril 2026, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. Tarif : 14 € l’aller-retour sur réservation obligatoire (avant midi la veille). La ligne régulière 92 dessert également Isola Village quotidiennement (1,70 €).

Conseils pratiques

Quelle que soit la destination choisie, vérifiez les conditions météorologiques et l’état des routes avant le départ sur inforoutes06.fr. Emportez chaussures de montagne, vêtements chauds et raquettes si nécessaire. Pour les lignes de bus, consultez lignesdazur.com ou zou.maregionsud.fr.