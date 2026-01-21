Découvrir Monaco
Brève

S’installer à Monaco : logement, finances et casier judiciaire parmi les critères d’accès

Par Estelle Imbert
Publié le 21 janvier 2026
1 minute de lecture
key
Plusieurs conditions sont nécessaires pour pouvoir s'installer dans un logement à Monaco © Pixabay
Par Estelle Imbert
- 21 janvier 2026
1 minute de lecture

Vivre à Monaco attire de nombreux candidats, mais une installation en Principauté ne s’improvise pas et exige de répondre à des conditions strictes.

Comme révélé dans le reportage de TV Monaco, quatre conditions doivent être réunies pour s’installer en Principauté. Les candidats doivent d’abord disposer d’un logement adapté à la taille du foyer, qu’il s’agisse d’une propriété, d’une location ou d’un hébergement gratuit. Côté finances, deux options s’offrent aux demandeurs : justifier d’un revenu professionnel actif ou effectuer un dépôt bancaire à Monaco d’au moins 500 000 euros. Dernière exigence, fournir un casier judiciaire vierge couvrant les cinq dernières années de résidence. Une fois ces prérequis validés, le dossier de demande de carte de séjour peut être déposé.

Un système de cartes progressif

La carte de séjour initiale, renouvelable chaque année, reste la plus sollicitée par les nouveaux arrivants. Après trois ans de résidence légale, les résidents peuvent solliciter une carte temporaire de trois ans. Comme l’indique le reportage de TV Monaco, la carte permanente de dix ans n’est accessible qu’après avoir renouvelé trois fois la carte temporaire de trois ans, soit après douze années de présence continue en Principauté. Ces démarches administratives restent globalement inchangées depuis plusieurs années.



Face à l’afflux croissant de demandes, le Conseil national étudie la création d’une carte de résident « premium ». Cette nouvelle catégorie vise à mieux réguler les flux migratoires vers le Rocher.