Условия переезда в Монако: жильё, средства и отсутствие судимости

Жизнь в Монако кажется многим привлекательной, однако переехать в Княжество спонтанно не получится. Процедура строго регламентирована и требует предварительной подготовки.

Как отмечается в репортаже TV Monaco, для получения права на проживание необходимо выполнить четыре ключевых условия. В первую очередь кандидат должен иметь жильё, подходящее по размеру для всей семьи — это может быть собственная недвижимость, аренда или жильё, предоставленное бесплатно. Далее оценивается финансовая состоятельность заявителя: нужно либо подтвердить стабильный профессиональный доход, либо разместить в монегасском банке депозит на сумму не менее 500 000 евро. Ещё одно обязательное условие — справка об отсутствии судимости за последние пять лет проживания. Только после выполнения всех этих требований можно подать заявление на вид на жительство.

Прогрессивная система карт

Большинство новых резидентов начинают с первоначального вида на жительство, который необходимо продлевать каждый год. После трёх лет законного проживания в Монако появляется возможность подать заявление на карту резидента сроком на три года. Как уточняется в репортаже TV Monaco, постоянная карта резидента, действительная в течение десяти лет, становится доступной лишь после трёх последовательных продлений трёхлетней карты. Иными словами, для её получения требуется не менее двенадцати лет непрерывного проживания в Княжестве. В целом эта система остаётся неизменной уже на протяжении нескольких лет.

На фоне постоянно растущего числа заявлений Национальный совет также обсуждает возможность введения так называемой «премиум»-карты резидента. Предполагается, что такая категория позволит более гибко и эффективно регулировать миграционные потоки в Монако.