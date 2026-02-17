Couleurs, agrumes et animaux géants : nos images de la Fête du Citron à Menton

Entre girafes enlacées et tigre articulé, la 92e édition de la Fête du citron transforme les jardins de Menton en un bestiaire monumental tout en agrumes. Monaco Tribune y a promené son objectif photo.

Chaque hiver, lorsque la lumière devient plus douce sur la Côte d’Azur, Menton entre dans un autre temps. Dans les rues bordées de façades pastel, une odeur familière s’impose : celle du citron. La rédaction de Monaco Tribune a profité d’un rayon de soleil pour sauter dans un train à la gare de Monaco : direction les allées des Jardins Biovès décorées à l’occasion de la célèbre Fête du Citron.

La première vision donne le ton : deux girafes entrelacées, cou contre cou, drapées de milliers de citrons et d’oranges. Un clin d’œil tendre à cette journée des amoureux, et une entrée en matière spectaculaire pour cette 92e édition placée sous le thème « Merveilles du vivant ».

Autour de nous, les visiteurs s’arrêtent, lèvent la tête, sortent les téléphones. Les mêmes questions reviennent dans les allées, teintées d’incrédulité : « Combien il y a de citrons là-dedans ? », lance un petit garçon, déguisé en dark vador – mardi gras oblige – à sa grand-mère. « Comment ils ont fait pour mettre autant d’éléments sur des structures aussi énormes ? », demande une autre visiteuse à son conjoint.

Sept colosses d’agrumes à ciel ouvert

La réponse tient en quelques chiffres qui donnent le vertige : sept structures monumentales, chacune habillée de 10 à 15 tonnes d’agrumes, posés un à un à la main. Plus loin, un tigre articulé semble prêt à bondir, tandis qu’une baleine immense se détache d’un ciel bleu azur. Un perroquet aux couleurs flamboyantes veille depuis son perchoir. Tous les motifs sont des animaux, à une exception près : Gaïa, mère nourricière, figure de la mythologie grecque, qui porte le monde sur ses épaules et toutes ses merveilles du vivant. La seule représentation humaine de l’exposition, et sans doute la plus symbolique.

Plus de 100 petites mains dans les coulisses

Derrière ces sculptures éphémères, ce sont plus d’une centaine personnes qui ont œuvré en coulisses durant des semaines, fruit par fruit, élastique par élastique. Un savoir-faire reconnu par le ministère de la Culture, qui a inscrit la Fête du citron à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. « Chaque matin pendant toute la durée de la fête, des personnes viennent remplacer les agrumes abîmés pour que les motifs conservent leur éclat », nous glisse un mentonnais, habitué du festival, un verre de citronnade à la main. Sous le soleil d’hiver, les couleurs explosent : jaune vif, orange profond, vert des feuillages. Le décor est vivant, fragile, voué à disparaître.

L’ensemble du parcours est en accès libre et gratuit, dans un espace non clôturé ouvert à tous de 9h à 23h. Une tradition née en 1936, lorsque les jardins se sont parés pour la première fois aux couleurs du soleil.

Le long des allées et dans les rues adjacentes, les marchés artisanaux mettent en avant les produits locaux : confitures, liqueurs, parfums, objets inspirés de l’agrume emblématique. Des expositions, des visites guidées et des animations complètent le programme, offrant une lecture plus intime de la ville et de son patrimoine. Ici, le citron devient prétexte à raconter Menton : son histoire agricole, son rapport à la Méditerranée, son identité singulière à la frontière de l’Italie.

Les rendez-vous à ne pas manquer

L’exposition se visite jusqu’au 1er mars, mais les temps forts se jouent sur la Promenade du Soleil. Les Corsos des fruits d’or, défilés de chars d’agrumes accompagnés de fanfares et de danseurs, auront lieu les dimanches 22 février et 1er mars à partir de 14h30. Les jeudis 19 et 26 février, les Corsos nocturnes transformeront le bord de mer en spectacle illuminé, avec feu d’artifice à 22h30.

Le Salon des orchidées, le marché de l’artisanat, des randonnées et des ateliers cuisine complètent le programme au quotidien.

Infos pratiques : Corsos payants : de 16 € (promenoir) à 30 € (tribune), gratuit pour les moins de 6 ans. Billetterie sur fete-du-citron.com. Privilégiez le train (gare à 200 m des jardins) et arrivez avant 11h les dimanches.