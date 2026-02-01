Février à Monaco : Les évènements à venir pour les amoureux… et pas que !

La Principauté propose un agenda riche et varié pour ce mois de février. Entre voitures de légende, émotions sportives et douceurs culturelles, il y en a pour tous les goûts.

Février s’installe à Monaco avec ses promesses de douceur hivernale et son lot de rendez-vous incontournables. Et si ce mois rime souvent avec Saint-Valentin, la Principauté ne se contente pas de faire battre les cœurs : elle fait aussi rugir les moteurs, vibrer les stades et résonner les salles de spectacle. Tour d’horizon des évènements à venir.

Le mythique Rallye Monte-Carlo Historique fait son grand retour. La 28e édition a débuté le 29 janvier et se prolongera jusqu’au 7 février. Les amateurs de sport automobile pourront admirer ces voitures d’exception lors du départ de l’étape finale, donné en Principauté le vendredi 5 février à partir de 21 heures. Les bolides seront de retour à Monaco aux alentours de 00h25.

Du travail à Monaco

À la recherche d’une opportunité professionnelle en Principauté ? Le Grimaldi Forum accueille « Monaco pour l’Emploi » le 6 février, une journée dédiée à l’insertion professionnelle et aux opportunités de carrière.

Cette édition consacrera un espace entièrement dédié au numérique et aux métiers de demain © Monaco pour l’Emploi

L’Institut Océanographique organise une journée de recrutement le 11 février prochain et propose 17 postes en contrats saisonniers et vacataires.

Du sport et encore du sport

Côté football, l’AS Monaco affronte Nice dans le derby azuréen le 8 février et aura besoin du soutien de ses supporters, avant de recevoir le FC Nantes au Stade Louis-II le 15 février. Après la qualification des Rouge et Blanc, une nouvelle soirée européenne se profile également au Louis II, avec les barrages aller de Ligue des Champions prévus les 17 ou 18 février face au Paris-Saint-Germain.

Sur le parquet de Gaston-Médecin, la Roca Team n’est pas en reste avec deux affiches d’Euroligue : Baskonia Vitoria-Gasteiz le 13 février, puis le Maccabi Tel Aviv le 26 février. De quoi poursuivre la belle dynamique du club sur la scène européenne, avec 15 victoires pour 9 défaites en Euroleague.

Course en amoureux et évènements solidaires

Le week-end des 14 et 15 février marque le retour du Monaco Run, un événement sportif qui rassemble coureurs confirmés et amateurs dans les rues de Monaco. Au programme : 5 km, 10 km, 12 km et le Trail du Mont Agel avec ses 30 kilomètres pour découvrir les paysages escarpés qui entourent la Principauté. Les derniers dossards sont encore disponibles.

Le Prince Albert II était au départ de la course en 2024 © Direction de la Communication – Frédéric Nebinger

La marche Pink Ribbon accompagne l’événement pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Dans un autre registre, le Munegu Repair Café ouvre ses portes le 7 février à la Casa d’i Soci pour promouvoir la réparation et lutter contre le gaspillage. Des ateliers permettront de redonner vie à tous types d’objets transportables.

Pour les enfants

Pour les plus jeunes, l’Institut Audiovisuel de Monaco propose une projection de « Koko le Clown » le 25 février à 15h et 17h, un film animé idéal pour les familles.

Les plus romantiques ont jusqu’au 1er mars pour se rendre sur la patinoire du Port Hercule. Une Ice Party est prévue le 7 février, dans une ambiance musicale, de 19h à 23h30. L’évènement est réservé aux scolaires et résidents monégasques âgés de 12 à 17 ans.

Un décor idéal pour une sortie en amoureux © Mairie de Monaco

Le Théâtre des Muses accueille « Les Sœurs Teignes à l’Académie des Fées » du 7 au 11 février, une création qui promet rires et émotions pour toute la famille.

Pause culturelle

Tous les premiers mardis du mois, la Médiathèque Caroline lance un tout nouveau cycle de conférences « Parlons Sciences ». La première session aura lieu le 3 février en présence du Dr Olivier Minazzoli, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur, qui évoquera les mystères des trous noirs.

Du 5 au 8 février, la pièce « Lennon et McCartney » investit les planches du Théâtre des Muses pour un hommage vibrant aux Beatles.

L’Opéra de Monte-Carlo présente « Così fan tutte » de Mozart au Grimaldi Forum le 9 février. Le récital de Cecilia Bartoli et Plácido Domingo dans le très romantique Opéra Garnier aura lieu le 14 février, jour de la Saint-Valentin, quelle coïncidence !

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo poursuit sa saison avec un concert de musique de chambre le 15 février et un Happy Hour musical le 19 à l’Auditorium Rainier III.