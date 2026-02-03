L’AS Monaco met la Fondation Flavien à l’honneur lors de sa victoire face à Rennes

Thiago Scuro aux côtés de Denis Maccario, président de la Fondation Naël et du jeune Naël © AS Monaco

Le club de la Principauté a converti sa large victoire contre le Stade Rennais (4-0) en soutien à la Fondation Flavien, à l’approche de la Journée internationale du cancer.

Ce samedi 31 janvier le Stade Louis-II a dépassé le cadre du football. L’AS Monaco a conjugué performance sportive et engagement solidaire. Dans le cadre de son programme AS Monacœur, le club rouge et blanc a dédié l’intégralité de sa rencontre face à Rennes à la Fondation Flavien et à la sensibilisation aux cancers pédiatriques.

Des maillots solidaires mis aux enchères

Pour l’occasion, les joueurs ont arboré une tunique spéciale floquée du logo de la Fondation Flavien. Quinze de ces maillots portés et dédicacés sont désormais proposés aux enchères jusqu’au 15 février sur la plateforme BiddingSport.

© AS Monaco

Parmi les pièces disponibles figurent les maillots des buteurs Mamadou Coulibaly et Stanis Idumbo, du capitaine Denis Zakaria, ainsi que ceux d’Aleksandr Golovin, Thilo Kehrer et Vanderson. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association monégasque.

Une soirée exceptionnelle pour Naël

En plus de l’action caritative, le club a offert une parenthèse enchantée à Naël, jeune supporter de 9 ans accompagné par la Fondation. Le garçon a découvert les coulisses du stade, salué les joueurs à leur arrivée et partagé l’échauffement au bord de la pelouse avec Christian Mawissa. Il a ensuite assisté au festival de buts monégasques depuis le salon Honneur, entouré de sa famille.

Naël a pu passer un long moment avec ses joueurs préférés © AS Monaco

Les supporters de l’AS Monaco affichent leur soutien à la Fondation Flavien depuis de nombreuses années

© Ultras Monaco 1994

Avant le coup d’envoi, Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, a remis symboliquement un maillot à Denis Maccario, président de la Fondation Flavien, en présence des bénévoles de l’organisation invités au match. Les Ultras Monaco 1994 ont également déployé des banderoles en soutien à la Fondation Flavien et des messages de sensibilisation ont été diffusés sur les écrans géants et panneaux LED tout au long de la soirée.