Ligue 1 : Avec la manière, l’AS Monaco retrouve la victoire contre Rennes

Dans une soirée placée sous le signe de la solidarité, l’AS Monaco s’est imposée avec autorité face au Stade Rennais (4-0), renouant avec le succès en championnat pour la première fois depuis fin novembre.

Cette rencontre au Stade Louis-II revêtait une signification bien au-delà du terrain. Le match était dédié à la Fondation Flavien et à la lutte contre les cancers pédiatriques, dans le cadre du programme AS Monacœur. Sous les yeux du président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, présent en tribunes, les Rouge et Blanc portaient pour l’occasion un maillot spécial arborant le logo de la fondation, symbole de l’engagement fort du club pour la cause.

Avant le match, l’émotion était également au rendez-vous sur le parvis du stade. L’ancien attaquant monégasque Valère Germain, récemment retraité, a été mis à l’honneur lors d’une séance de dédicaces, avant de donner le coup d’envoi fictif de la rencontre sous les applaudissements du public.

Sur la pelouse, dominateurs et entreprenants, les Monégasques se sont largement imposés (4-0) face à une équipe rennaise sans solutions. Fati, Akliouche, Coulibaly et Idumbo, auteur de son premier but sous le maillot à diagonale, ont tous trouvé le chemin des filets.

Solidité retrouvée

Les Rouge et Blanc abordaient cette rencontre avec confiance, dans la foulée de leur qualification pour les barrages de la Ligue des champions après le nul face à la Juventus Turin quelques jours auparavant. Mais les Bretons restaient un adversaire à prendre très au sérieux : ils avaient infligé une lourde défaite à Monaco à l’aller (4-1), pour la première de Paul Pogba sous le maillot monégasque.

Face à 5 500 supporters toujours en grève, Sébastien Pocognoli décide de reconduire son système à trois défenseurs centraux, qu’il affectionne, en faisant redescendre Denis Zakaria dans la ligne arrière. Une organisation déjà payante contre la Juventus et qui a de nouveau apporté de la stabilité.

Fati lance un match prolifique

Dès le premier quart d’heure, les Monégasques se montrent entreprenants en pressant haut des Rennais en difficulté à la relance. Le capitaine Denis Zakaria allume la première mèche : sa frappe enroulée vient heurter le poteau (16’).

Rennes tente de répondre par Mahdi Camara, mais sa frappe est bien captée par Köhn (18’). L’ASM poursuit sa pression. Repositionné en défense centrale, le polyvalent Teze casse plusieurs lignes d’une passe précise vers Balogun. L’Américain se retourne et décale Ansu Fati, qui croise parfaitement sa frappe du droit pour tromper Samba (1-0, 33’). Septième but de la saison pour l’Espagnol.

Les Monégasques auraient même pu doubler la mise juste avant la mi-temps, si Samba n’avait pas décidé de sortir une magnifique claquette après une frappe puissante de Balogun (45’).

Retour des vestiaires en fanfare

À la reprise, Akliouche remplace Fati, touché physiquement, et ne tarde pas à peser sur le jeu. Habib Beye procède à un triple changement pour relancer Rennes, mais c’est bien Monaco qui continue de dicter le tempo.

Après une jolie combinaison avec Golovin, Akliouche décale Ouattara dont la frappe est repoussée sur le poteau. Le ballon revient sur Golovin, qui ne parvient pas à contrôler, mais Akliouche, à l’affût, pousse le cuir au fond des filets (2-0, 50’).

Les joueurs ont célébré tous les buts en équipe © AS Monaco

Une minute plus tard, Rennes réagit et pense réduire la marque. Lepaul trouve le chemin des filets, mais son but va être refusé après consultation de la VAR pour un hors-jeu préalable d’Al Tamari.

Les Monégasques reprennent rapidement leurs esprits et Mamadou Coulibaly est parfaitement lancé dans le dos de la défense par Mika Biereth. Le milieu formé à La Diagonale se retrouve seul face à Samba et ouvre son pied pour le tromper (60’, 3-0).

Premier but pour Idumbo

Malgré quelques tentatives de Breel Embolo, ancien Monégasque, sur le front de l’attaque rennaise, les Bretons ne parviendront jamais à réellement inquiéter une défense monégasque solide et bien en place. L’ASM a ainsi signé un troisième clean sheet consécutif toutes compétitions confondues.

Monaco continue d’appuyer jusqu’au bout. Déjà passeur décisif, Mika Biereth délivre un centre précis pour Stanis Idumbo. Le milieu belge reprend de volée et envoie le ballon au fond des filets pour son premier but en Ligue 1 (4-0, 89’), parachevant une prestation collective aboutie.

Pocognoli : « Un match référence »

En conférence de presse d’après-match, le coach Sébastien Pocognoli a salué le niveau de maturité affiché par son groupe. « C’est important d’avoir ce genre de match où on combine une solidité défensive avec un nombre de buts conséquent », a-t-il déclaré, ajoutant que cette victoire traduit une évolution mentale progressive.

L’entraîneur a qualifié la rencontre de « match référence », tout en nuançant : « On a déjà fait de meilleurs matchs balle au pied, et on a été encore un cran plus haut contre la Juventus. Mais globalement, c’est certainement le match le plus abouti de la saison. »

Il a aussi mis en avant Mika Biereth : « Il a apporté un impact physique et une intensité qu’il doit avoir à chaque match. » Avant d’exprimer sa satisfaction pour Idumbo, récompensé de ses efforts.

Déjà tourné vers la suite, Pocognoli reste focalisé : « Ce match nous met dans une direction positive avant la Coupe. Ensuite, il y aura une très belle période avec la Champions League. Étape par étape. »

Un succès net qui conclut une soirée forte en symboles et marque le retour de la victoire en championnat pour les Rouge et Blanc. De bon augure avant un mois de février crucial, entre un déplacement à Strasbourg en Coupe de France, le derby de la Côte d’Azur et les barrages de Ligue des champions face au PSG.