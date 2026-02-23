L’avenue des Papalins bientôt réaménagée avec de nouvelles jardinières et des magnolias

L’agrandissement des jardinières permettra de créer une continuité paysagère © Direction de la Communication

À Fontvieille, l’un des axes les plus fréquentés de la Principauté est en pleine mutation.

L’avenue des Papalins fait actuellement l’objet d’un chantier de réaménagement paysager dont les travaux doivent s’achever début mars. Au programme : l’agrandissement des jardinières existantes et une refonte complète de la végétation qui les compose.

111 m² de nouvelles surfaces plantées

C’est la surface totale qui sera ajoutée le long de l’avenue à l’issue du projet. Les massifs saisonniers, qui nécessitent un renouvellement régulier, céderont la place à une végétation méditerranéenne pérenne, pensée pour offrir des floraisons échelonnées tout au long de l’année. De nouveaux magnolias viendront s’intercaler entre les agrumes déjà présents, créant une alternance visuelle et une continuité verte le long du cheminement piéton.

Le magnolia, un allié contre la pollution et la chaleur

Le choix du magnolia ne doit rien au hasard. Particulièrement adapté au climat local, cet arbre présente un double intérêt environnemental : sa capacité à capter les particules fines contribue à l’amélioration de la qualité de l’air, tandis que la densité de son feuillage aide à lutter contre les îlots de chaleur urbains, un enjeu croissant sur le littoral méditerranéen.

Les arbres existants seront intégralement conservés, et une attention particulière sera portée à la préservation de leurs systèmes racinaires durant les travaux.

Au-delà de l’aspect végétal, le projet prévoit également la modernisation du réseau d’arrosage, afin d’optimiser la gestion de l’eau sur cet axe très fréquenté. Une barrière végétale sera par ailleurs créée entre la circulation automobile et les cheminements piétons, renforçant à la fois la sécurité et l’agrément des déplacements.

Côté stationnement, 32 emplacements deux-roues de surface seront supprimés au profit des nouvelles surfaces végétalisées. En contrepartie, 52 places seront créées au sein du parking des Papalins, dont 14 dédiées aux deux-roues électriques.