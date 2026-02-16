Le Kids Tour de l’AS Monaco prend de l’altitude et s’installe dans cinq stations de ski

La caravane du Kids Tour effectuera une étape à Valberg le 27 février © AS Monaco

Après plusieurs étapes dans les communes de la région, la caravane itinérante de l’AS Monaco part à la conquête des pistes alpines pour cinq dates pendant les vacances d’hiver.

Le programme jeunesse de l’AS Monaco poursuit sa quatrième saison avec un volet montagnard. Enfilez vos doudounes du 18 au 27 février, le Kids Tour chaussera ses skis dans cinq stations : Auron (18 février), Limone en Italie (21 février), Val d’Allos (22 février), Isola 2000 (25 février) et Valberg (27 février).

À chaque étape, les jeunes supporters pourront participer à des quiz, défier leurs amis sur des parties de FC26, tenter leur chance à la cible géante ou encore rencontrer l’incontournable mascotte du club, Bouba. Des maillots, goodies et cadeaux aux couleurs Rouge et Blanc seront également mis en jeu.

À Roquebrune-Cap-Martin, la séance de dédicaces avec Mamadou Coulibaly a duré plus d’une heure © AS Monaco

Un élan confirmé par les dernières étapes

Ce passage en altitude intervient après plusieurs rendez-vous couronnés de succès. En janvier, le Kids Tour avait animé la pelouse du stade Didier Deschamps à Cap d’Ail puis les rues de Cogolin, dans le Var. Plus récemment, le 11 février, c’est la commune de Roquebrune-Cap-Martin qui a accueilli la caravane, avec la présence du milieu de terrain Mamadou Coulibaly venu échanger et jouer avec les enfants. Des moments de proximité qui illustrent la volonté du club de renforcer ses liens avec les communautés locales, bien au-delà des frontières de la Principauté.