AS Monaco Kids Tour : 50 enfants ont vibré aux couleurs Rouge et Blanc à Cogolin

La caravane itinérante de l’AS Monaco a fait étape dans le Var pour offrir un après-midi festif aux jeunes passionnés de football.

Après la ville de Cap d’Ail, qui recevait Balogun mi-janvier, c’est le terrain Georges Galfard de Cogolin qui s’est transformé en véritable terrain de jeu aux couleurs de l’AS Monaco ce mercredi 28 janvier. Pour la 14e étape de son Kids Tour, le club de la Principauté a accueilli une cinquantaine d’enfants, majoritairement licenciés au SC Cogolin, pour quatre heures d’animations gratuites.

Cette commune varoise recevait la caravane Rouge et Blanche pour la seconde fois, trois ans après une première visite en 2022. De 13h30 à 17h30, les jeunes participants ont pu s’essayer à diverses activités ludiques : quiz sur l’histoire centenaire du club monégasque, concours de précision sur cible géante, le tout en compagnie de la mascotte Bouba, fidèle au rendez-vous.

© SC Cogolin

L’ambiance était à la fête sur la pelouse spécialement décorée pour l’occasion. Les organisateurs avaient prévu de nombreux lots pour récompenser les vainqueurs des différentes épreuves, permettant aux enfants de repartir avec des souvenirs de cette journée placée sous le signe du partage.

Prochaine étape : Roquebrune-Cap-Martin

Le Kids Tour poursuit sa route et donnera rendez-vous aux jeunes supporters le 11 février prochain au Stade Décazes de Roquebrune-Cap-Martin. La commune, membre du programme ÜNSEME qui lie l’AS Monaco à des collectivités locales, accueillera l’événement pour la troisième année consécutive. Baby-foot humain et tir sur cible géante seront au programme, avec notamment un maillot dédicacé à remporter. Les animations resteront en accès libre de 13h30 à 17h30.