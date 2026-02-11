Une visite du pape Léon XIV à Monaco fin mars ? Ce que l’on sait

La salle de presse du Saint-Siège a confirmé qu’une visite de Léon XIV dans la Principauté est actuellement à l’étude pour la fin du mois de mars.

Tout a commencé le 17 janvier dernier, lorsque le Prince Albert II s’est rendu au Vatican pour rencontrer le nouveau pape. À cette occasion, le Prince Albert II a officiellement convié Léon XIV à visiter Monaco. Quelques semaines plus tard, la salle de presse du Saint-Siège a indiqué à des journalistes que le projet était bien en cours d’examen, sans toutefois en préciser les contours définitifs. Il pourrait s’agir d’un déplacement d’une seule journée, sur le modèle de la visite éclair effectuée par le pape François en Corse le 15 décembre 2024.

Pour la première fois de l’histoire, un Souverain pontife pourrait fouler le sol monégasque © Vatican Média

Si la visite se concrétise, elle revêtirait une portée historique considérable car aucun pape ne s’est jamais rendu à Monaco. L’attachement de Monaco au nouveau pontife s’inscrit pourtant dans une tradition de relations diplomatiques respectueuses et de liens historiquement forts avec le Saint-Siège. Le catholicisme y est religion d’État, et c’est précisément sous le pontificat du Pape Léon XIII que Monaco a obtenu son autonomie religieuse, avec la création de son propre diocèse en 1887. Un détail symbolique qui ne manquera pas de résonner : l’actuel Léon XIV a d’ailleurs choisi son nom pontifical en référence à ce même Léon XIII, connu pour ses enseignements sur la justice sociale.

La Principauté partage par ailleurs avec le Vatican le statut d’État souverain parmi les plus petits du monde (deux kilomètres carrés de superficie pour quelque 39 000 habitants).

Élu le 8 mai 2025, Léon XIV avait effectué ses premiers déplacements à l’étranger en Turquie puis au Liban en fin d’année dernière. Monaco constituerait ainsi son deuxième voyage international de 2026, alors que le pontife a également exprimé le souhait de se rendre en Algérie, qu’il considère comme une terre de dialogue entre chrétiens et musulmans à travers la figure de saint Augustin. La confirmation officielle du voyage reste attendue dans les prochaines semaines.