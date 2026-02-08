Ligue 1 : L’AS Monaco et l’OGC Nice dos à dos dans le derby

Pour ce 110e derby de la Côte d’Azur pauvre en occasions franches, aucune des deux formations n’a réussi à faire la différence.

Ce sont deux équipes qui connaissent une saison contrastée qui se sont affrontées sur la pelouse de l’Allianz Riviera. L’AS Monaco et l’OGC Nice se sont neutralisés pendant 90 minutes. Solides défensivement, les Monégasques se sont procurés plusieurs situations pour ouvrir le score, mais ont manqué de justesse dans le dernier geste. Ce match nul (0-0) permet tout de même à l’ASM d’enchaîner un troisième clean sheet consécutif en championnat, une première depuis avril 2024.

Une entame explosive rapidement refroidie

Pour ce derby, Sébastien Pocognoli avait opté pour un 3-4-2-1 avec la première titularisation de Simon Adingra, aligné piston gauche. Aladji Bamba retrouvait également le onze de départ dans l’entrejeu aux côtés de Camara, tandis que le capitaine Denis Zakaria a de nouveau été replacé en défense centrale.

Le match avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Dans un climat tendu, alors qu’une partie des supporters monégasques avait exprimé son mécontentement samedi au Centre de Performance, Balogun pensait débloquer la situation dès l’entame. Bien servi par Camara, l’attaquant américain a heurté la transversale d’un Dupé battu (3’).

Premier énorme frisson signé Balogun 😱



Le derby part fort !

Deux minutes plus tard, ce sont les Aiglons qui vont s’introduire pour la première fois dans la surface monégasque. Le ballon rebondit sur la main de Kehrer, et l’arbitre désigne le point de pénalty. Après consultation de la VAR, ce dernier se ravise (0-0, 5’).

Monaco dominant mais imprécis

Dans la foulée, Nice obtient de nombreux corners (sept en première période), sans réellement mettre la défense monégasque en grand danger. Dante (10e) puis Abdi (16e) inquiètent Köhn de la tête, sans cadrer.

Balogun a de nouveau mis en danger Dupé après une belle frappe croisée (31’), repoussée du pied par le portier niçois. L’ancien monégasque, Sofiane Diop, lui a répondu en tirant à côté (33’). À la pause, le nul entre les deux formations est plutôt logique (0-0).

À la reprise, le scénario de la première période s’est répété. Golovin prend sa chance d’une belle demi-volée, encore stoppée par Dupé impeccable sur sa ligne (47’).

Kehrer sauve les siens

Après une nette baisse d’intensité, le match s’est de nouveau emballé après l’heure de jeu. Köhn s’impose devant Wahi (71’), mais le portier suisse va manquer sa relance sur l’action qui suit. Diop se retrouve face au but vide et prend sa chance aux abords de la surface, mais Kehrer effectue un retour miraculeux pour sauver les siens sur la ligne.

Le – presque – but gag 🫠



L'AS Monaco a le don de se mettre dans des situations si périlleuses !

Entre-temps, Sébastien Pocognoli avait fait entrer Caio Henrique à la place de Golovin, moins en vue offensivement. Le Brésilien a délivré un bon coup franc sur la tête de Denis Zakaria, sans succès (67e). Le technicien belge a ensuite jeté ses forces offensives dans la bataille, en procédant à un triple changement avec les entrées de Vanderson, Coulibaly et Biereth (76e).

Un final sans réussite

Les dernières minutes ont été marquées par plusieurs occasions de part et d’autre. Elye Wahi, s’est créé une nouvelle situation captée par Köhn (81e). Côté monégasque, le manque de précision persistait, à l’image d’une situation de supériorité numérique qui n’a pas été exploitée (85e).

Les deux équipes se sont neutralisées © AS Monaco

Malgré la rivalité, les supporters monégasques se sont joints au traditionnel hommage de la 86e minute de l’Allianz Riviera, déployant un message en mémoire des victimes de l’attentat de la Promenade des Anglais, dix ans après.

Le beau message du parcage monégasque à la 86' minute du derby

Après un corner obtenu par le GYM, la dernière alerte est venue de Biereth, parfaitement taclé par Dupé dans le temps additionnel (96e). Le 110e derby de la Côte d’Azur s’est donc achevé sans vainqueur ni but, laissant les deux équipes sur leur faim.

Pocognoli : « Il y avait de la place pour gagner »

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a livré une analyse nuancée de la performance de son équipe. « Le match nul est logique, mais il y avait de la place pour gagner », a reconnu le technicien belge, soulignant le manque d’efficacité offensive de ses joueurs. « Il faut se récompenser en étant bon devant le but. On a beaucoup de mal à se créer des occasions vraiment concrètes. »

L’entraîneur monégasque a également salué la solidité défensive de son équipe, notamment grâce au replacement de Denis Zakaria en défense centrale. « Si on est aussi solides défensivement depuis cinq matchs, Zakaria est en grande partie la raison », a-t-il souligné. Le capitaine suisse a parfaitement contenu Wahi tout au long du match.

Interrogé sur le bilan de ces neuf matchs disputés depuis début janvier, Pocognoli a rappelé les contraintes de son effectif. « On a un groupe très restreint, il ne faut pas l’oublier. Avons-nous un noyau à disposition aussi large que pour se positionner sur trois compétitions ? » Qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions mais éliminés en Coupe de France après leur défaite à Strasbourg, les Rouge et Blanc vont désormais se concentrer sur le championnat et leur double confrontation européenne face au Paris Saint-Germain.

Ce nul ne satisfait pleinement aucune des deux formations. L’AS Monaco, malgré sa domination, devra retrouver de l’efficacité offensive pour confirmer son redressement et faire suite à sa belle victoire contre Rennes. Les Rouge et Blanc, 9e au classement, accueilleront le FC Nantes vendredi prochain au Stade Louis-II (21h05).