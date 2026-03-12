L’AS Monaco en escale à Sainte-Maxime avec son Kids Tour le 18 mars
Le convoi rouge et blanc de l’AS Monaco s’arrête dans le Var pour un après-midi festif ouvert à tous au stade Gérard Rossi.
Après avoir sillonné les stations de ski des Alpes du Sud pendant les vacances d’hiver (d’Auron à Valberg, en passant par Limone côté italien), le Kids Tour reprend sa tournée sur la côte. C’est Sainte-Maxime qui accueillera la 20ᵉ étape de cette quatrième saison, mercredi 18 mars, de 13h00 à 17h30. Les animations prendront place sur la pelouse du stade Gérard Rossi, terrain de jeu habituel de l’AS Maximoise. Aucune inscription n’est requise : l’accès à l’ensemble des stands est libre et gratuit.
Défis sportifs, quiz et lots à gagner
Au menu de cette halte varoise : un quiz dédié à l’histoire du club, un concours d’adresse sur cible géante, un baby-foot XXL et des sessions de jeu vidéo sur FC26. Tout au long de l’après-midi, des cadeaux seront distribués aux participants, avec notamment un maillot signé par un joueur de l’effectif professionnel.
Une quatrième saison qui ratisse large
Depuis son lancement en 2022, le Kids Tour n’a cessé d’élargir son périmètre. En quatre saisons, la caravane a voyagé dans plus de 60 communes, des ruelles de Breil-sur-Roya aux pieds des remontées mécaniques d’Isola 2000. L’escale de Sainte-Maxime confirme cette ambition d’aller à la rencontre des familles sur un territoire toujours plus étendu, du golfe de Saint-Tropez aux vallées alpines.