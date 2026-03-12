L’AS Monaco en escale à Sainte-Maxime avec son Kids Tour le 18 mars

Le convoi rouge et blanc de l’AS Monaco s’arrête dans le Var pour un après-midi festif ouvert à tous au stade Gérard Rossi.

Après avoir sillonné les stations de ski des Alpes du Sud pendant les vacances d’hiver (d’Auron à Valberg, en passant par Limone côté italien), le Kids Tour reprend sa tournée sur la côte. C’est Sainte-Maxime qui accueillera la 20ᵉ étape de cette quatrième saison, mercredi 18 mars, de 13h00 à 17h30. Les animations prendront place sur la pelouse du stade Gérard Rossi, terrain de jeu habituel de l’AS Maximoise. Aucune inscription n’est requise : l’accès à l’ensemble des stands est libre et gratuit.

Défis sportifs, quiz et lots à gagner

Au menu de cette halte varoise : un quiz dédié à l’histoire du club, un concours d’adresse sur cible géante, un baby-foot XXL et des sessions de jeu vidéo sur FC26. Tout au long de l’après-midi, des cadeaux seront distribués aux participants, avec notamment un maillot signé par un joueur de l’effectif professionnel.

La ville de Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez © Ville de Sainte-Maxime

Une quatrième saison qui ratisse large

Depuis son lancement en 2022, le Kids Tour n’a cessé d’élargir son périmètre. En quatre saisons, la caravane a voyagé dans plus de 60 communes, des ruelles de Breil-sur-Roya aux pieds des remontées mécaniques d’Isola 2000. L’escale de Sainte-Maxime confirme cette ambition d’aller à la rencontre des familles sur un territoire toujours plus étendu, du golfe de Saint-Tropez aux vallées alpines.